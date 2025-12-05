Με «ζήτω που καήκαμε αν μείνει η ΝΔ» δεν γίνεται δουλειά

Η αντικειμενική παρατήρηση είναι ότι η παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα έχει προκαλέσει μία νέα πολιτική συνθήκη.

Ασχέτως του πώς και πού θα καταλήξει και αν θα κερδηθούν τα στοιχήματα του πρώην Πρωθυπουργού, η επανεμφάνισή του μοιάζει να λειτουργεί ήδη σαν καταλύτης. Ούτως ή άλλως για την Αριστερά, όχι όμως μόνο γι' αυτήν.

Η ΝΔ μοιάζει να βολεύεται με τον Τσίπρα απέναντι, αφού αυτό λογικά θα συσπειρώσει ένα κομμάτι ψηφοφόρων. Και το ΠΑΣΟΚ έχει μπροστά του μία μεγάλη πρόκληση. Δεν είναι άλλη από το να πείσει ότι αυτά που λέει στέκουν και ότι αυτό είναι μία εναλλακτική κυβερνητική δύναμη – ακόμη και αν δεν είναι πρώτο στις εκλογές, όπως λέει ότι επιδιώκει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εν όψει αυτών πάντως, ατάκες όπως αν μείνει η ΝΔ στην εξουσία «ζήτω που καήκαμε», όπως είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξή του στο Mega (4/12), δεν είναι και πολύ ενδεδειγμένες, αφενός επειδή παραείναι απλοϊκές, αφετέρου για έναν άλλο, πολύ απλό λόγο: αν αυτό θα συμβεί ή όχι θα το έχουν αποφασίσει οι πολίτες στις εκλογές…