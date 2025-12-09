Η εκδίκηση του Βενιζέλου

Ακούστηκαν και γράφτηκαν πολλά και διάφορα για την εκδήλωση της εφημερίδας Δημοκρατία (8/12), με αφορμή τα 15χρονα της έκδοσής της.

Τα περισσότερα αφορούσαν το δίδυμο των ομιλητών, Βαγγέλη Βενιζέλου και Κώστα Καραμανλή, ειδικότερα όμως τον πρώτο, που κατά το παρελθόν βρέθηκε συχνά στο στόχαστρο της εφημερίδας και του πολιτικού χώρου που αυτή εκπροσωπεί. Οι επιθέσεις σε βάρος του, κυρίως κατά την περίοδο που εκτυλισσόταν η σκευωρία της Novartis, δύσκολα ξεχνιούνται, όπως και κάποιες από τις δικές του απαντήσεις σε αυτές.

Υπό αυτό το πρίσμα, η παρουσία και ομιλία Βενιζέλου σε μία τέτοια εκδήλωση, παρουσία, μεταξύ άλλων, Βασιλικής Θάνου, Πάνου Καμμένου, Λάκη Λαζόπουλου, μπορεί να ξένισε. Υπάρχει όμως και μία άλλη ανάγνωση. Σύμφωνα με αυτήν, ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης πήρε ένα είδος πολιτικής εκδίκησης, βλέποντας τώρα να τον χειροκροτούν εκείνοι που άλλοτε τον κατασυκοφαντούσαν και τον εξύβριζαν…