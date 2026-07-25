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ΕΛΓΑ: Ξεκίνησαν οι καταγραφές ζημιών από τις χαλαζοπτώσεις της Παρασκευής
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
20:40 - 25 Ιουλ 2026

ΕΛΓΑ: Ξεκίνησαν οι καταγραφές ζημιών από τις χαλαζοπτώσεις της Παρασκευής

Reporter.gr Newsroom
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Ο ΕΛΓΑ έχει ήδη ξεκινήσει την καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν οι σφοδρές χαλαζοπτώσεις της Παρασκευής 24/7 σε καλλιέργειες της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας, ενώ η κυβέρνηση προωθεί νομοθετική ρύθμιση για την καταβολή αποζημιώσεων στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας της παραγωγής και την επιτάχυνση των πληρωμών, κατά το πρότυπο του προγράμματος Daniel-Elias του 2023.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, ο υφυπουργός Γιάννης Ανδριανός και ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρέντζος κινητοποίησαν άμεσα τις υπηρεσίες του Οργανισμού, προκειμένου να προχωρήσουν η οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών και η καταγραφή των ζημιών.

Ήδη από σήμερα, Σάββατο, συνεργεία του ΕΛΓΑ πραγματοποίησαν αυτοψίες στους δήμους Λαμιέων, Μακρακώμης και Αμφίκλειας-Ελάτειας, όπου καταγράφηκαν εκτεταμένες ζημιές σε δενδρώδεις καλλιέργειες, αμπελώνες, κηπευτικά και αροτραίες καλλιέργειες, όπως μηδική, αραβόσιτος, βαμβάκι, βιομηχανική τομάτα, καπνός και κρεμμύδια. Παράλληλα, κλιμάκια επισκέφθηκαν περιοχές των δήμων Τυρνάβου και Ελασσόνας, όπου επλήγησαν κυρίως αχλαδιές, ροδακινιές, νεκταρινιές, αμυγδαλιές, αμπελώνες, καθώς και καλλιέργειες αραβόσιτου, μηδικής και καπνού.

Οι αυτοψίες θα συνεχιστούν τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στη Βοιωτία, με επισκέψεις στον Δήμο Ορχομενού, στις κοινότητες του Δήμου Κιλελέρ, καθώς και στη Βόρεια Εύβοια, όπου γεωπόνοι του ΕΛΓΑ θα προχωρήσουν στην οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών και των καλλιεργειών, μεταξύ των οποίων και οι συκεώνες.

Την ίδια ημέρα θα ανοίξουν στα αρμόδια υποκαταστήματα του ΕΛΓΑ οι αναγγελίες ζημιών, ώστε οι παραγωγοί να υποβάλουν δηλώσεις έως και τις 10 Αυγούστου 2026, όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Όπως επισημαίνεται, για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της μη ολοκλήρωσης των δηλώσεων ΟΣΔΕ του 2026, ο ΕΛΓΑ θα χρησιμοποιήσει για τις δενδρώδεις καλλιέργειες τα στοιχεία των δηλώσεων ΟΣΔΕ του 2025, ενώ για τις ετήσιες καλλιέργειες θα αξιοποιηθούν οι δηλώσεις του 2026 μόλις αυτές κατατεθούν.

Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των δηλώσεων ζημίας, ο ΕΛΓΑ θα προχωρήσει στην εκτίμηση του συνολικού κόστους των αποζημιώσεων. Παράλληλα, η κυβέρνηση θα υποβάλει αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έγκριση ειδικού (ad hoc) προγράμματος, ώστε η σχετική δαπάνη να καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό και να επιταχυνθεί η καταβολή των αποζημιώσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς αναμένεται να καταθέσει τροπολογία στη Βουλή, με την οποία θα προβλέπεται η αποζημίωση των πληγέντων στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας της παραγωγής, η κατάργηση του ανώτατου ορίου αποζημίωσης, καθώς και η δυνατότητα καταβολής προκαταβολών ύψους 65% των προϋπολογιζόμενων αποζημιώσεων, ακολουθώντας το μοντέλο που εφαρμόστηκε μετά τις καταστροφές από τις κακοκαιρίες Daniel και Elias.

Σε επόμενο στάδιο θα πραγματοποιηθούν οι εξατομικευμένες εκτιμήσεις στα αγροτεμάχια, θα συνταχθούν τα πορίσματα για κάθε παραγωγό και θα ακολουθήσει η καταβολή των τελικών αποζημιώσεων.

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