Φλέγεται η Ερυθρά Θάλασσα: Οι Χούθι χτύπησαν σαουδαραβικά διυλιστήρια – Ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν τους πυραύλους

Η Σαουδική Αραβία και οι Χούθι αντάλλαξαν πυρά, καθώς τα συστήματα αεράμυνας της χώρας αναχαίτισαν το Σάββατο δύο βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από την Υεμένη με στόχο πετρελαϊκά διυλιστήρια στην πόλη Γιανμπού, σύμφωνα με ελληνικές πηγές ασφαλείας που επικαλείται το Reuters. Το περιστατικό σηματοδοτεί ένα νέο μέτωπο στη σύγκρουση που συνδέεται με το Ιράν.

Αργά το βράδυ της Παρασκευής, ο σαουδαραβικός συνασπισμός που επιχειρεί στην Υεμένη ανακοίνωσε ότι έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Χούθι στο λιμάνι της Χοντέιντα, οι οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, συνδέονταν με επιθέσεις της οργάνωσης κατά της ναυσιπλοΐας. Οι Χούθι έχουν ανακοινώσει ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας.

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Ο ηγέτης των Χούθι, Αμπντούλ Μαλίκ αλ-Χούθι, είχε δηλώσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι όλες οι πετρελαϊκές και άλλες ζωτικής σημασίας εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας θα αποτελούσαν στόχο πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών της οργάνωσης, εφόσον το Ριάντ κλιμάκωνε τη συμμετοχή του στη σύγκρουση.

Η Σαουδαραβική Πολιτική Προστασία είχε εκδώσει προειδοποιήσεις για την περιοχή της Γιανμπού, στην Ερυθρά Θάλασσα, και αργότερα ανακοίνωσε ότι ο κίνδυνος είχε παρέλθει. Αντίστοιχη προειδοποίηση εκδόθηκε και για το λιμάνι Τζιζάν, όπου βρίσκεται διυλιστήριο δυναμικότητας 400.000 βαρελιών πετρελαίου ημερησίως.

Δεν υπήρξαν άμεσες επίσημες αναφορές για ζημιές, ενώ η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία Saudi Aramco δεν απάντησε σε αιτήματα για σχόλιο. Το Reuters επαλήθευσε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έδειχναν μεγάλη στήλη καπνού να υψώνεται προς την κατεύθυνση του διυλιστηρίου της Aramco στο Τζιζάν. Δύο ασιατικές εμπορικές πηγές δήλωσαν ότι είχαν ενημερωθεί για περιορισμένες ζημιές στις εγκαταστάσεις.

Οι Χούθι είχαν επιτεθεί στο παρελθόν τόσο στη Γιανμπού όσο και στο Τζιζάν, πριν από την εκεχειρία που επιτεύχθηκε το 2022 με τη διαμεσολάβηση του ΟΗΕ και διατηρήθηκε μέχρι τον τρέχοντα μήνα.

Το 2019 είχαν επίσης αναλάβει την ευθύνη για επιθέσεις σε δύο κρίσιμες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, οι οποίες είχαν προσωρινά διακόψει περισσότερο από το ήμισυ της παραγωγής αργού πετρελαίου της χώρας.

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Ελληνικά αντιαεροπορικά συστήματα

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το σύστημα αεράμυνας που αναχαίτισε τους πυραύλους λειτουργούσε από προσωπικό των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Η Ελλάδα έχει αναπτύξει από το 2021 στη Σαουδική Αραβία μία συστοιχία αντιαεροπορικών πυραύλων Patriot, αμερικανικής κατασκευής, στο πλαίσιο συμφωνίας για την προστασία των ενεργειακών υποδομών του βασιλείου.

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Παρασκευή ότι το Ιράν και οι σύμμαχοί του Χούθι στην Υεμένη θα αντιμετωπίσουν «μεγάλη στρατιωτική τιμωρία», μετά τον ισχυρισμό των Χούθι ότι επιτέθηκαν σε δύο σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα στην Ερυθρά Θάλασσα την Πέμπτη.

Ο ναυτικός αποκλεισμός που έχουν ανακοινώσει οι Χούθι απειλεί τη μεταφορά εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου ημερησίως μέσω αγωγών προς την Ερυθρά Θάλασσα, ως εναλλακτική διαδρομή έναντι των σοβαρών κινδύνων στα Στενά του Ορμούζ.

Ο σαουδαραβικός συνασπισμός δήλωσε ότι θα συνεχίσει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των πλοίων του και των συμφερόντων της Σαουδικής Αραβίας και ότι θα απαντήσει «χωρίς συμβιβασμούς» εάν οι Χούθι συνεχίσουν τις εχθρικές ενέργειές τους.

Το υπουργείο Εξωτερικών των Χούθι στην Υεμένη υποστήριξε ότι τα πλήγματα στη Χοντέιντα σηματοδοτούν την έναρξη μιας φάσης «κλιμάκωση για κλιμάκωση» και απέδωσε στη Σαουδική Αραβία την ευθύνη για οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Al Masirah, που πρόσκειται στους Χούθι, μετέδωσε ότι οι σαουδαραβικές επιδρομές έπληξαν εγκαταστάσεις της κρατικής εταιρείας τηλεπικοινωνιών στη Χοντέιντα, ενώ ανέφερε επίσης επιθέσεις στο νησί Καμαράν, στα δυτικά παράλια της Υεμένης.

Η Σαουδική Αραβία ξεκίνησε το 2015 επταετή πόλεμο στην Υεμένη, αφού οι Χούθι κατέλαβαν την πρωτεύουσα και εκδίωξαν τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση.

Η εκεχειρία του 2022 σταμάτησε το μεγαλύτερο μέρος των μεγάλων συγκρούσεων σε έναν πόλεμο που προκάλεσε εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους από τη βία, την πείνα και τις ασθένειες.

Ωστόσο, η εκεχειρία έχει αποδυναμωθεί μετά την επίθεση των Χούθι σε σαουδαραβικό αεροδρόμιο στις 13 Ιουλίου και την επιβολή του ναυτικού αποκλεισμού.

Οι Χούθι υποστηρίζουν ότι η επίθεση στο αεροδρόμιο ήταν απάντηση σε σαουδαραβικό πλήγμα εναντίον αεροδρομίου που ελέγχουν οι ίδιοι, ενώ δηλώνουν ότι ο ναυτικός αποκλεισμός αποτελεί αντίδραση σε αυτό που χαρακτηρίζουν ως σαουδαραβική πολιορκία της Υεμένης, κάτι που η Σαουδική Αραβία αρνείται.

Η Υεμένη ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε θέσεις των Χούθι

Από την πλευρά της, η αεροπορία της κυβέρνησης της Υεμένης πραγματοποίησε το Σάββατο αεροπορικές επιδρομές σε θέσεις εκτόξευσης πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών και σε αποθήκες όπλων των Χούθι στις επαρχίες Μαρίμπ και αλ-Τζάουφ κατά μήκος της πρώτης γραμμής του μετώπου με την προσκεόμενη στο Ιράν ομάδα, δήλωσαν δύο στρατιωτικοί αξιωματούχοι της Υεμένης.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι επιδρομές ήταν μεταξύ των πρώτων επιθετικών επιχειρήσεων που εξαπέλυσε η υποστηριζόμενη από το Ριάντ κυβέρνηση της Υεμένης εναντίον των Χούθι. Η σιιτική οργάνωση πρόσκειται στην Τεχεράνη και εξοπλίζεται από αυτή.