ΥΠΑΜ Σαουδικής Αραβίας: Ευχαρίστησε τον Νίκο Δένδια για την ελληνική αποτροπή με τους Patriot

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτηση του στο Χ ανέφερε ότι ο υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας του τηλεφώνησε προκειμένου να τον ευχαριστήσει για την βοήθεια της Ελλάδας με τους πυραύλους Patriot στην αποτροπή επίθεσης από τους Χούθι.

Πιο αναλυτικά ο Νίκος Δένδιας αναφέρει: «Είχα τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα με τον Υπουργό Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, Πρίγκιπα Khalid bin Salman @kbsalsaud. Ο Υπουργός μού εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την παρουσία της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) με την ελληνική συστοιχία #Patriot και για τη συμμετοχή της στη αποτροπή των επιθέσεων που δέχεται η Σαουδική Αραβία. Στο πλαίσιο της στρατηγικής μας συνεργασίας, συζητήσαμε επίσης για τις τελευταίες προκλησεις ασφαλείας και την κατάσταση που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή». {https://x.com/NikosDendias/status/2081049896128323656}