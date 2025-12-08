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Καραμανλής και Σαμαράς συντονίστηκαν ξανά κατά του Μητσοτάκη, για ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές και ακρίβεια
Πολιτική
20:35 - 08 Δεκ 2025

Καραμανλής και Σαμαράς συντονίστηκαν ξανά κατά του Μητσοτάκη, για ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές και ακρίβεια

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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Αντώνης Σαμαράς και Κώστας Καραμανλής, έδωσαν συνέχεια στις επικριτικές δηλώσεις τους για τη στάση της κυβέρνησης στο αγροτικό ζήτημα και όχι μόνο...

Μετά τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν το Σαββατοκύριακο στην κυβέρνηση, με αφορμή τις κινητοποιήσεις των αγροτών, οι δύο πρώην πρωθυπουργοί της ΝΔ βρέθηκαν σε εκδήλωση της εφημερίδας Δημοκρατία και "χτύπησαν" ξανά.

Ο Αντώνης Σαμαράς, έδωσε τον... τόνο προσερχόμενος στην εκδήλωση αφήνοντας νέες αιχμές κατά της κυβέρνησης: “Το σίγουρο είναι ότι αυτοί που βρίσκονται στα μπλόκα δεν κερδίζουν κάθε τόσο το τζόκερ”, σχολίασε σαρκαστικά ο κ.Σαμαράς, ο οποίος είχε θερμή χειραψία με τον Κώστα Καραμανλή, αλλά και τον Ευάγγελο Βενιζέλο, που επίσης συμμετείχε στην εκδήλωση.

Στη συνέχεια ακολούθησε ομιλία του Κώστα Καραμανλή, που ήταν ακόμα πιο σκληρή από την τελευταία του παρέμβαση για το αγροτικό, καθώς αναφέρθηκε και σε άλλα θέματα της επικαιρότητας. Έκανε λόγο μάλιστα για προβληματική λειτουργία της Βουλής και έκανε λόγο για κρίση θεσμών, με ευθύνη φυσικά και του Κυριάκου Μητσοτάκη, που είναι στα ηνία της χώρας τα τελευταία 6,5 χρόνια.

Ο κ. Καραμανλής έκανε λόγο για απαξίωση της Βουλής με εξεταστικές επιτροπές που λειτουργούν παρελκυστικά ή προσχηματικά, αναφερόμενος προφανώς στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και των υποκλοπών.

Άλλωστε, εκτίμησε πως η διερεύνηση της υπόθεσης των υποκλοπών δεν έπεισε τους πολίτες, γεγονός που δημιουργεί κρίση εμπιστοσύνης και στη Δικαιοσύνη.

Αναφέρθηκε ακόμα και στο ζήτημα της ακρίβειας και των καρτέλ, προειδοποιώντας ότι η συσσώρευση πλούτου στα χέρια ολίγων και η απίσχναση της μεσαίας τάξης αποτελεί νάρκη στα θεμέλια της δημοκρατίας.

Η συγκεκριμένη ομιλία ήταν ομολογουμένως η πιο αιχμηρή από την πλευρά του Κώστα Καραμανλή στα χρόνια της διακυβέρνησης Μητσοτάκη και προκαλεί σίγουρα εντύπωση ότι εκτός από το αγροτικό, ο πρώην πρωθυπουργός βάζει ξανά στην πρώτη γραμμή τις υποκλοπές και τη "δοκιμασία" της μεσαίας τάξης από τα χαμηλά εισοδήματα.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/12/2025 - 21:28
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