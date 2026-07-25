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Ιράν: Ο Αμπάς Αραγτσί ζητά διάλογο για την Υεμένη – «Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση»
Ειδήσεις
20:55 - 25 Ιουλ 2026

Ιράν: Ο Αμπάς Αραγτσί ζητά διάλογο για την Υεμένη – «Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση»

Reporter.gr Newsroom
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Έκκληση για πολιτική διευθέτηση της κρίσης στην Υεμένη απηύθυνε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, υποστηρίζοντας ότι η συνεχιζόμενη σύγκρουση μεταξύ των ανταρτών Χούθι και της Σαουδικής Αραβίας δεν μπορεί να επιλυθεί με στρατιωτικά μέσα.

Σε συνέντευξή του στην κρατική εφημερίδα Iran Daily, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας τόνισε ότι η μόνη βιώσιμη προοπτική είναι η επιστροφή στον διάλογο μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών, την ώρα που η ένταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται εξαιτίας της συνεχιζόμενης αντιπαράθεσης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών.

«Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση» στη σύγκρουση της Υεμένης, υπογράμμισε ο Αραγτσί, επισημαίνοντας ότι οι εξελίξεις στην περιοχή του Στενού Μπαμπ ελ Μαντέμπ –της στρατηγικής θαλάσσιας οδού που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν– οφείλονται σε «παλιές διαφορές και προβλήματα μεταξύ της Υεμένης, της Σαουδικής Αραβίας και άλλων χωρών της περιοχής».

Παρέμβαση και από το ιρανικό ΥΠΕΞ

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, ο οποίος υποστήριξε ότι η επιστροφή στις διαπραγματεύσεις αποτελεί τη μοναδική διέξοδο από την κρίση.

Όπως δήλωσε, «η επιστροφή στον διάλογο και η εφαρμογή του συμφωνημένου οδικού χάρτη είναι ο μοναδικός τρόπος για να μπει τέλος στα δεινά του λαού της Υεμένης και να διαφυλαχθούν η ασφάλεια και η σταθερότητα στην περιοχή».

Η κατάρρευση της εκεχειρίας

Οι δηλώσεις της ιρανικής πλευράς έρχονται μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών ανάμεσα στους Χούθι και τη Σαουδική Αραβία, ύστερα από τέσσερα χρόνια σχετικής ηρεμίας.

Η κατάπαυση του πυρός είχε συμφωνηθεί τον Απρίλιο του 2022 με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Εθνών, αναστέλλοντας τις συγκρούσεις ανάμεσα στους αντάρτες Χούθι και τη Σαουδική Αραβία, η οποία από το 2015 στηρίζει στρατιωτικά τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης.

Στη συνέχεια, τον Δεκέμβριο του 2023, οι δύο πλευρές είχαν αποδεχθεί νέο οδικό χάρτη υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, ωστόσο η εύθραυστη εκεχειρία κατέρρευσε στις 13 Ιουλίου, σηματοδοτώντας την επανέναρξη των συγκρούσεων.

Κλιμάκωση με επιθέσεις σε σαουδαραβικούς στόχους

Το τελευταίο διάστημα η ένταση έχει αυξηθεί σημαντικά.

Οι Χούθι είχαν εξαπολύσει επίθεση εναντίον σαουδαραβικού αεροδρομίου, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για αντίποινα σε προηγούμενο πλήγμα κατά του αεροδρομίου της Σαναά, που βρίσκεται υπό τον έλεγχό τους.

Σήμερα, οι αντάρτες ανέλαβαν την ευθύνη για νέα πυραυλική επίθεση εναντίον δύο εγκαταστάσεων της σαουδαραβικής πετρελαϊκής εταιρείας Aramco, στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή τους, η επίθεση πραγματοποιήθηκε ως απάντηση στα αεροπορικά πλήγματα που δέχθηκε το λιμάνι της Χοντάιντα, το οποίο ελέγχουν οι ίδιοι στα δυτικά παράλια της Υεμένης.

Παράλληλα, από τη Δευτέρα έχουν ανακοινώσει τον αποκλεισμό σαουδαραβικών πλοίων που κινούνται στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, εντείνοντας περαιτέρω την κρίση σε μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς του παγκόσμιου εμπορίου.

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