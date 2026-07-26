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Αποκάλυψη Γερουλάνου: Η κυβέρνηση ζήτησε από την Ε.Ε. την απένταξη του Προαστιακού Δυτικής Αττικής από το Ταμείο Ανάκαμψης
Πολιτική
14:26 - 26 Ιουλ 2026

Αποκάλυψη Γερουλάνου: Η κυβέρνηση ζήτησε από την Ε.Ε. την απένταξη του Προαστιακού Δυτικής Αττικής από το Ταμείο Ανάκαμψης

Reporter.gr Newsroom
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Την απένταξη της αναβάθμισης του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Δυτικής Αττικής από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας φαίνεται ότι ζήτησε επίσημα από την Ε.Ε η ελληνική κυβέρνηση, σε αντίθεση με κατηγορηματικές διαβεβαιώσεις της μόλις λίγους μήνες πριν, σύμφωνα με αναλυτική και αποκαλυπτική ανάρτηση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, βουλευτή Α’ Αθήνας και υπεύθυνου του ΚΤΕ Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Κινήματος, Παύλου Γερουλάνου.

Η ανάρτησή του έχει ως εξής:

«Case study παράνοιας: Ο Προαστιακός Σιδηρόδρομος Δυτικής Αττικής και το Ταμείο Ανάκαμψης

Διαβάστε το παρακάτω, είναι διδακτικό. Μακροσκελής ανάρτηση, αλλά έχει σημασία - ειδικά για τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής, και όχι μόνο:

Πριν από ένα χρόνο, στις 7/7/2025, το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής έδωσε στη δημοσιότητα τη «λίστα με τα 108 έργα που τροποποιούνται ή απεντάσσονται από το Ταμείο Ανάκαμψης» (https://pasok.gr/h-lista-me-ta-108-erga-poy-tropopoioyntai-h-apentassontai-apo-to-tameio-anakampshs/).

Προσέξτε:

Η λίστα των μέτρων που δημοσιεύσαμε τότε δεν ήταν δική μας. Περιείχε όλα τα μέτρα, λέξη προς λέξη, για τα οποία η ίδια η κυβέρνηση είχε ζητήσει τροποποίηση ή απένταξη αλλά το έκρυβε, καθώς και σχολιασμό στα σημεία όπου δεν ήταν ξεκάθαρο τι είχε ζητήσει ακριβώς η ελληνική κυβέρνηση. Και ζητούσαμε ακριβώς εξηγήσεις για το τι συμβαίνει.

Σε ένα σημείο λοιπόν της λίστας αναφερόταν ότι η κυβέρνηση είχε ζητήσει και το εξής αναφορικά με τον Προαστιακό Σιδηρόδρομο Δυτικής Αττικής:

«Οκτώ (8) μέτρα», σύμφωνα με την ελληνική κυβέρνηση, «δεν είναι πλέον εφικτά εν μέρει ή πλήρως λόγω απρόβλεπτων νομικών ζητημάτων». Και εδώ φυσικά παραμένει νεφελώδες τι ισχύει ακριβώς πλέον σε κάθε περίπτωση. Αυτά τα μέτρα είναι:


…29. Το ορόσημο 271 του μέτρου 16892 που αφορά στην ολοκλήρωση του προαστιακού σιδηροδρόμου Δυτικής Αττικής από τα Άνω Λιόσια μέχρι τα Μέγαρα».

Ποια ήταν η αντίδραση της κυβέρνησης; Λάσπη και μπάλα στην εξέδρα.

Στις 11/7/2025 ο τότε Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, κ. Κυρανάκης είπε σε Επιτροπή της Βουλής «το έργο του προαστιακού δυτικής Αττικής δεν απεντάσσεται, όπως ψευδώς αναφέρθηκε σε µία ανακοίνωση του του κ. Γερουλάνου».

Φυσικά, ουδείς είχε πει ότι απεντάσσεται. Είχαμε δημοσιοποιήσει ακριβώς αυτό που είχε ζητήσει η ίδια η κυβέρνηση ως τροποποίηση στο έργο του Προαστιακού και ζητούσαμε διευκρινίσεις.

Αλλά δεν έμεινε εκεί ο κ. Κυρανάκης.
Στις 17/7/2025 του ζήτησα στην ολομέλεια της Βουλής να εξηγήσει «τι ακριβώς σηµαίνει το ότι ένα σημαντικό ορόσημο, σύµφωνα µε την Ελληνική Κυβέρνηση, δεν είναι πλέον εφικτό εν µέρει ή πλήρως και γιατί. Τι ακριβώς σηµαίνει αυτό για τον προαστιακό σιδηρόδροµο δυτικής Αττικής;»

Ποια ήταν η απάντησή του; [από τα πρακτικά της Βουλής]

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): «Εγώ, λοιπόν, λέω ξεκάθαρα ότι το έργο δυτικού προαστιακού δεν απεντάσσεται και η τροποποίηση, η οποία αφορά στο Ταµείο Ανάκαµψης, µπορεί να έχει να κάνει µε αλλαγή χάραξης, µε αλλαγή τεχνικών χαρακτηριστικών, µε µια σειρά από πράγµατα φυσιολογικά σε κάθε δηµόσιο έργο…Σας λέω, λοιπόν, ότι το έργο προαστιακού δεν απεντάσσσεται. Ζητήστε συγγνώμη για την αναστάτωση, την οποία προκαλέσατε σε δηµάρχους, Βουλευτές, πολιτευτές, στελέχη της δικής σας παράταξης και πάρτε το πίσω. Είναι απλό».

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ: «Προσέξτε, γιατί αυτά που λέτε τα κρατάω. Τι άλλο να περίµενα από εσάς…»

Αυτά τον Ιούλιο του 2025.

Μαντέψτε τι φαίνεται ότι ζήτησε η ελληνική κυβέρνηση από την Ε.Ε ένα χρόνο περίπου μετά, τον Μάιο του 2026, και το μάθαμε μόλις προχθές, που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη λίστα των 111 μέτρων

(https://reforms-investments.ec.europa.eu/document/download/38742827-f6b7-4af3-8064-53509140a615_en?filename=COM_2026_412_1_EN_ACT_part1_v3.pdf )

για τα οποία η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε τροποποίηση ή απένταξη με την τελευταία πρόταση αναθεώρησης του Ελλάδα 2.0:

«Greece has explained that one measure is no longer achievable, because of unexpected technical challenges. This concerns measure 16892 – Upgrading suburban railway of West Attica. On this basis, Greece has requested that this measure be removed».

Ναι, καλά καταλάβατε. Σύμφωνα με το κείμενο, η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε την απόσυρση, δηλαδή την απένταξη του μέτρου της αναβάθμισης του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Δυτικής Αττικής από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Δεν περιγράφω άλλο.

Υ.Γ. Δυστυχώς όλα τα παραπάνω δεν είναι μεμονωμένη περίπτωση στο Ελλάδα 2.0 - είναι ο κανόνας. Παντού παρατηρούνται μειώσεις στόχων ή / και απεντάξεις έργων. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και στο τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας η Ελλάδα ζητάει αναθεώρηση του 60% περίπου των μέτρων που περιέχονται στο Ελλάδα 2.0. Ήδη με τη σωρεία των προηγούμενων αναθεωρήσεων που είχε ζητήσει η ελληνική κυβέρνηση την τελευταία τριετία, τα 2/3 των μέτρων του Ελλάδα 2.0 βρίσκονται εκτός του αρχικού τους στόχου, έχοντας υποστεί είτε μείωση στόχων είτε απένταξη, όπως παρουσιάσαμε στην αναλυτική «Συγκριτική Μελέτη Μέτρων ΤΑΑ – πριν και μετά» (https://pasok.gr/sygkritiki-meleti-gia-ton-taa/). Θα επανέλθουμε αναλυτικότατα και για το τελευταίο αίτημα αναθεώρησης. Όπως πράξαμε πάντα, κάνοντας τη δουλειά διαφάνειας που αρνείται η κυβέρνηση Μητσοτάκη».

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