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ΠΑΣΟΚ: Μήπως τελικά δεν μπορεί να κουνηθεί η «βελόνα»;
Ανεμοδείκτης
12:56 - 19 Δεκ 2025

ΠΑΣΟΚ: Μήπως τελικά δεν μπορεί να κουνηθεί η «βελόνα»;

Άγγελος Κωβαίος
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Ένα από τα επιμέρους σχετικά ενδιαφέροντα στοιχεία των δημοσκοπήσεων είναι η συνεχιζόμενη στασιμότητα του ΠΑΣΟΚ.

Λίγο πολύ όλες οι έρευνες επιβεβαιώνουν ότι «δεν κινείται η βελόνα» και ότι το κόμμα δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί τη φθορά της κυβέρνησης. Ποια μπορεί να είναι η συνέχεια, είναι κάτι που προβληματίζει ή και ανησυχεί ορισμένους, αν και δεν μπορεί να πει κανείς ότι διαπιστώνει και κανέναν πανικό στην αξιωματική αντιπολίτευση.

Πάντως, υπάρχει και μία άλλη εκδοχή, που ίσως θα έπρεπε να εξετάσουν στο ΠΑΣΟΚ. Μήπως δηλαδή, δεν πρόκειται καν να κουνηθεί η «βελόνα». Αυτή είναι η δυναμικότητα του κόμματος, κάπου στο 10%-12% με κάποιες τάσεις περιορισμένης ανόδου, αλλά και ενδεχόμενης υποχώρησης. Κάποιες φορές η αποδοχή της πραγματικότητας είναι και λυτρωτική…

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