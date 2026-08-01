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Μητσοτάκης από Συντονιστικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας: Πλήρης στήριξη και εμπιστοσύνη στην Πυροσβεστική
Πολιτική
12:58 - 01 Αυγ 2026

Μητσοτάκης από Συντονιστικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας: Πλήρης στήριξη και εμπιστοσύνη στην Πυροσβεστική

Reporter.gr Newsroom
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Στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας μετέβη το πρωί του Σαββάτου (1/8) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη των πυρκαγιών που βρίσκονται σε εξέλιξη σε ολόκληρη τη χώρα.

Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε υπό ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές περιοχές, με ιδιαίτερη έμφαση στα ενεργά μέτωπα του Αγίου Βασιλείου Βοιωτίας (Πόρτο Γερμενό) και της Ξηρονομής.

Μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης, ο πρωθυπουργός εξέφρασε την πλήρη στήριξη και την εμπιστοσύνη του προς τις γυναίκες και τους άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και προς όλα τα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας και των αρμόδιων υπηρεσιών που επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημαντική προσπάθεια που καταβάλλουν οι δυνάμεις κατάσβεσης, οι οποίες δίνουν μάχη σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι ισχυροί άνεμοι περιορίζουν ή καθιστούν αδύνατη τη χρήση των εναέριων μέσων.

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