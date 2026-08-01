Ο «χάρτης» πληρωμών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για το διάστημα 3 με 7 Αυγούστου

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Κατά το διάστημα από τις 3 έως τις 7 Αυγούστου, θα πραγματοποιηθούν καταβολές συνολικού ύψους 140.944.067,3 ευρώ προς 192.717 δικαιούχους, στο πλαίσιο του προγραμματισμού πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Οι πληρωμές του e-ΕΦΚΑ

Στις 3 Αυγούστου θα καταβληθούν 298.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους, που αφορούν την πληρωμή των εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ για τον μήνα Αύγουστο 2026.

Στις 5 Αυγούστου θα καταβληθεί το ποσό των 14.169.339,03 ευρώ σε 27.267 δικαιούχους, για την πληρωμή ασφαλιστικών παροχών.

Παράλληλα, κατά το χρονικό διάστημα από τις 3 έως και τις 7 Αυγούστου, θα διατεθούν 15.000.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους, σε συνέχεια της έκδοσης αποφάσεων για την καταβολή εφάπαξ.

Επιπλέον, στις 6 Αυγούστου θα πιστωθούν 57.476.728,27 ευρώ σε 91.450 δικαιούχους, για την πληρωμή του δωρόσημου του β΄ εξαμήνου 2026.

Οι καταβολές της ΔΥΠΑ

Από την πλευρά της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες πληρωμές: