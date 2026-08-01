Αναταράξεις στο κόμμα Καρυστιανού: Πώς απαντούν στις νέες αιχμές – Ο ρόλος του Πολιτικού Συμβουλίου

Νεφελώδες είναι το τοπίο στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», με τα «καρφιά» να πέφτουν το ένα μετά το άλλο και τις παραιτήσεις να συνεχίζονται. Τελευταίο επεισόδιο, η αποχώρηση του Θανάση Αυγερινού από τον επικοινωνιακό σχεδιασμό του κόμματος, με αιχμές για «παράλληλο Γραφείο Τύπου» και «φυτευτούς συμβουλάτορες».

Κάτι περισσότερο από δύο μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο κ. Αυγερινός ανακοίνωσε, μέσω ανάρτησής του στα κοινωνικά δίκτυα, πως πλέον «ουδεμία ευθύνη» φέρει για την επικοινωνιακή δραστηριότητα της «Ελπίδας», ούτε και για την εκπροσώπησή της στα ΜΜΕ. Ανέφερε, δε, ότι «εκ τω υστέρων» πληροφορήθηκε πως «από τις 12 Ιουλίου λειτουργεί εντός του Κινήματος ένα παράλληλο Γραφείο Τύπου», τη σύνθεση του οποίου ο ίδιος δεν γνωρίζει, και άφησε βαριές αιχμές για «ύποπτους και φυτευτούς “συμβουλάτορες” των διαδρόμων».

Ο ίδιος δεν διευκρίνισε εάν η αποχώρησή του από επικεφαλής του επικοινωνιακού επιτελείου σημαίνει και την αποχώρησή του από το Κίνημα, ενώ προς το παρόν η ηγεσία του κόμματος τηρεί «σιγή ασυρμάτου».

Ο Γιώργος Δρόσος, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου της «Ελπίδας», μιλώντας στο «R», αναφέρει πως το Π.Σ., του οποίου μέλος είναι και ο Θανάσης Αυγερινός, ενημερώθηκε στις 12 Ιουλίου για διάφορα ζητήματα που αφορούσαν τους τομείς εργασίας, μεταξύ των οποίων και ότι το τμήμα επικοινωνίας θα διευρυνθεί· απόφαση που έλαβε η Μαρία Καρυστιανού για την καλύτερη οργάνωση της ομάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανάρτηση του δημοσιογράφου φέρεται να προκάλεσε έκπληξη στο εσωτερικό του κόμματος, με δεδομένο πως εν τω μεταξύ συνέχιζε να συμμετάσχει στις συνεδριάσεις του κεντρικού πολιτικού του οργάνου. Ο κ. Δρόσος, πάντως, από τη μεριά του, σημειώνει πως ο Θανάσης Αυγερινός παραμένει τόσο στο Π.Σ. όσο και στο Κίνημα.

Από την άλλη, καμία έκπληξη δεν φαίνεται να προκάλεσαν οι πρόσφατες εξελίξεις στον Βασίλη Κοκοτσάκη, ο οποίος από τις 24 Ιουνίου είναι εκτός κόμματος, και σχολιάζοντας την αποχώρηση του δημοσιογράφου, σημείωσε πως η δημόσια τοποθέτησή του «επιβεβαιώνει με τον πιο αφοπλιστικό τρόπο αυτό που πολλοί βλέπαμε να έρχεται, όσο κι αν κάποιοι επιχειρούσαν να καλύψουν τα δομικά προβλήματα με επικοινωνιακό θόρυβο».

«Ο Θανάσης Αυγερινός πάλεψε στην πρώτη γραμμή. Εκτέθηκε, δέχτηκε πλήγματα στη φήμη και την προσωπικότητά του και αναλώθηκε στο να “μαζεύει” αλλεπάλληλες γκάφες, με κορυφαία την επικοινωνιακή διαχείριση της υπόθεσης του ακινήτου», σχολιάζει ακόμη, ενώ επαναφέροντας τις αιχμές Αυγερινού, υποστηρίζει πως «όσο όμως κι αν προσπαθείς να συντηρήσεις μια τεχνητή εικόνα, όταν επιτρέπεις σε “παράλληλα γραφεία” και σκιώδεις “συμβουλάτορες” των διαδρόμων να κινούν τα νήματα, η σύγκρουση με την πραγματικότητα είναι απλά θέμα χρόνου».

«Η κατάληξη αυτή δικαιώνει όσους επιλέξαμε νωρίτερα να μην νομιμοποιήσουμε με την παρουσία μας τέτοιες πρακτικές. Όταν ένα κίνημα που ευαγγελίζεται τη δημοκρατία λειτουργεί με παρασκήνιο και “φυτευτούς” παράγοντες, ακυρώνει το ίδιο τον εαυτό του», γράφει ακόμη.

Σημειώνεται ότι εκτός από τον κ. Κοκοτσάκη, από το κόμμα Καρυστιανού έχει αποχωρήσει και ο πτέραρχος εν αποστρατεία, Θανάσης Παπανικολάου, καθώς και ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Θανάσης Οικονόµου.

Σε ανάρτησή της (27/6), μετά το «κύμα» αποχωρήσεων, η κ. Καρυστιανού είχε κάνει λόγο για «καλοθελητές», «αρχηγιλίκια», «αγορές υποψηφιοτήτων», «υπόγειο σχηματισμό ψηφοδελτίων» και προσπάθεια «να σπείρουν διχόνοιες ανάμεσά μας», ενώ είχε αφήσει υπόνοιες μέχρι και για εκβιασμούς ακόμη και προς την ίδια.

Ο κ. Δρόσος, από την πλευρά του, λέει στο «R» πως ο πολιτικός φορέας συνεχίζει να λειτουργεί ως ένα «ανοιχτό κίνημα» κι όχι ως «κλειστό κόμμα». Αφήνει, μάλιστα, να εννοηθεί πως δεν τον εκπλήσσουν οι αποχωρήσεις, αφού εξαρχής πίστευε ότι από όσους εκδηλώνουν ενδιαφέρον μόνον οι μισοί «έρχονται συνειδητά και θα μείνουν», ενώ υπογραμμίζει πως το κόμμα «ακόμη χτίζεται» και δεν έχει αποκτήσει την τελική του μορφή.

Σε σχέση με τους αποχωρήσαντες κάνει λόγο για «παραβίαση των κόκκινων γραμμών που η πλειοψηφία είχε αποδεχτεί» και απορρίπτει ως ανυπόστατες και άνευ ουσίας τις αιχμές για «συμβούλους» και «αυλές». Αντιθέτως, υπογραμμίζει, «εμείς που ενταχθήκαμε συνειδητά στο κίνημα, έχουμε στο μυαλό μας ότι πάμε να γράψουμε ιστορία, ότι δεν πάει άλλο, και πρώτο μέλημά μας είναι η σωτηρία της χώρας».

Σε αυτό το πλαίσιο, ως βασικό διακύβευμα τίθεται να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα του κόμματος και να κοινοποιηθεί στην ιστοσελίδα για δημόσια διαβούλευση, προκειμένου οι πολίτες να καταθέσουν τις προτάσεις τους και να υιοθετηθούν όσες από αυτές «έχουν νομική βάση»· μία διαδικασία που υπολογίζεται πως θα ξεκινήσει γύρω στις 15 – 20 Αυγούστου. Εν τω μεταξύ, το Π.Σ. – που συνεδριάζει δύο φορές την εβδομάδα – ασχολείται με τα οργανωτικά ζητήματα και δευτερευόντως με τις λίστες των υποψηφίων που σταδιακά διαμορφώνονται.

«Το κίνημα και το πρόγραμμα είναι καθαρό, με έμφαση στη δικαιοσύνη, την αξιοκρατία και τις ίσες ευκαιρίες για όλους», απαντά ο Γιώργος Δρόσος, απορρίπτοντας την κριτική που ασκείται, υποστηρίζοντας πως «παρότι δημιουργείται από ανθρώπους που προέρχονται από διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες, έχει σαφή πολιτική κατεύθυνση, που δεν έχει σχέση με την προσχηματική διάκριση Δεξιά – Αριστερά». Τονίζει, δε, πως «όλοι κρίνονται εκ του αποτελέσματος και όχι του τι πρεσβεύουν».

Ο ίδιος – εκτός από μέλος του Π.Σ. – είναι και επικεφαλής της ομάδας του προγράμματος για τον πρωτογενή τομέα, η οποία, όπως εξηγεί, διαμορφώθηκε με βασική προϋπόθεση να αποτελείται μόνον από αγρότες.

Πρόκειται, όπως λέει, για ένα πρόγραμμα «επικεντρωμένο στον σεβασμό απέναντι στην ανθρώπινη ζωή, την υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος», το οποίο είναι ήδη έτοιμο, και κινείται σε δύο βασικούς άξονες – (α) τον ευρωπαϊκό και (β) τον εθνικό – με κύριο στόχο του «τη σύνδεση του παραγωγού και της παραγωγής με τον καταναλωτή και την κατανάλωση». Σύμφωνα με τον ίδιο, όλες οι προτάσεις είναι πλήρως κοστολογημένες και εφαρμόσιμες.