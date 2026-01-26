Τα χάλια του δημογραφικού και οι μάταιες συζητήσεις

Ολοι κάνουν ότι το ξεχνούν, όμως η έξαρση που παρουσιάζει το δημογραφικό πρόβλημα μοιάζει να εντείνεται διαρκώς και υπό αυτές τις συνθήκες μοιάζουν μάταιες οι περισσότερες πολιτικές συζητήσεις.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που παρουσιάζει σε έρευνά της η ΕΝΥΠΕΚΚ του καθηγητή Αλέξη Μητρόπουλου, η ζοφερή εικόνα δείχνει ότι τα τελευταία 15 χρόνια οι θάνατοι υπερτερούν κατά πολύ και σταθερά έναντι των γεννήσεων. Συνολικά, κατά την περίοδο 2011-2025, οι θάνατοι ξεπέρασαν τις γεννήσεις κατά 567.777. Το 2024 είχαμε μόνο 68.467 γεννήσεις, ενώ οι θάνατοι ήταν σχεδόν διπλάσιοι (126.916).

Το 2025 οι γεννήσεις μειώθηκαν κι άλλο, στις 66.532, που είναι οι λιγότερες στην ιστορία της νεώτερης Ελλάδας, ενώ οι θάνατοι ήταν σχεδόν διπλάσιοι (122.914). Στην τετραετία 2022-2025 οι γεννήσεις ήταν συνολικά κατά 236.174 λιγότερες από τους θανάτους. Από το 1932 που υπάρχουν επίσημα στοιχεία, πρόκειται για την χειρότερη τετραετία στην ιστορία της νεώτερης Ελλάδας ως προς τις γεννήσεις. Και πιθανότατα έπονται χειρότερα, με δραματικές επιπτώσεις σχεδόν στα πάντα, από την αγορά εργασίας, έως το ασφαλιστικό, το συνταξιοδοτικό, την εκπαίδευση, κ.ά…