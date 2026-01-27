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Ο «Ντέμοκρατ» του Παραστατίδη μάζεψε στο «Ολύμπιον» περισσότερο κόσμο από τον Τσίπρα
Ανεμοδείκτης
14:19 - 27 Ιαν 2026

Ο «Ντέμοκρατ» του Παραστατίδη μάζεψε στο «Ολύμπιον» περισσότερο κόσμο από τον Τσίπρα

Reporter.gr Newsroom
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Οσο στο ΠΑΣΟΚ έχουν αρχίσει να τρώγονται για τη στρατηγική τους και το αν δεν θα συνεργαστούν με τη ΝΔ, με ένα εντελώς διαφορετικό πνεύμα κινείται ο βουλευτής Κιλκίς  Στέφανος Παραστατίδης, που εδώ και μερικούς μήνες έχει αναλάβει μία πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία.

Σε συνεργασία με το Friedrich Ebert Stiftung διοργανώνει δημόσεις εκδηλώσεις και συζητήσεις, όπου παρεμβαίνει ως Democrat, ένα επινοημένο alter ego του βουλευτή. Σε συνέχεια των επιτυχημένων εκδηλώσεων στην Αθήνα τον περασμένο Ιούνιο, με θέμα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Vs ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟΣ» και την ειδική εκδήλωση για την νεολαία με θέμα «Οι Νέοι αξιολογούν τους δημοκρατικούς θεσμούς και τα πολιτικά κόμματα» τον Οκτώβριο στο Κιλκίς, η συζήτηση συνεχίστηκε την προηγούμενη Κυριακή (25/1) στην Θεσσαλονίκη, περνώντας από τις εξελίξεις στον κόσμο και την Ευρώπη, στα θέματα που αντιμετωπίζει η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ στην Ελλάδα.

Ο Στέφανος Παραστατίδης έκλεισε την εκδήλωση τονίζοντας: «Κάθε πολιτική μάχη είναι μάχη για το ποιος ορίζει τις αξίες. Η άλλη πλευρά έχει χτίσει το αφήγημά της πάνω στην ιδέα ότι η Ελλάδα χρειάζεται έναν “ισχυρό άνδρα” που ξέρει καλύτερα από όλους. Το “επιτελικό κράτος” είναι η θεσμική έκφραση αυτής της ιδέας. Επιτελικό κράτος ενός ανδρός. Συγκέντρωση εξουσίας στην κορυφή, εμπιστοσύνη στον ηγέτη αντί για εμπιστοσύνη στους θεσμούς.Η απάντησή μας δεν είναι να βρούμε τον δικό μας «ισχυρό άνδρα». Αν το κάνουμε αυτό, έχουμε ήδη χάσει γιατί αποδεχόμαστε το πλαίσιο της άλλης πλευράς. Αντί να παίζουμε το παιχνίδι τους, πρέπει να αλλάξουμε το παιχνίδι. Η δική μας αξία είναι ότι η πραγματική δύναμη δεν είναι ο ισχυρός ηγέτης, είναι οι ισχυροί θεσμοί. Η πραγματική ελπίδα δεν είναι η αναμονή του σωτήρα, είναι η δική μας συλλογική δράση». Αξιοσημείωτο στοιχείο: Το «Ολύμπιον» ήταν ασφυκτικά γεμάτο, με ακροατήριο πολλαπλάσιο από το αντίστοιχο του Αλέξη Τσίπρα, που προ ημερών ξαναπαρουσίασε εκεί την «Ιθάκη»…

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