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Ποιος προστατεύει την Ευρώπη; Ιδού το ερώτημα
Ανεμοδείκτης
09:53 - 02 Μαρ 2026

Ποιος προστατεύει την Ευρώπη; Ιδού το ερώτημα

Άγγελος Κωβαίος
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Οι αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν και η αντεπίθεση της Τεχεράνης εναντίον σχεδόν όλων των γειτονικών χωρών στη Μέση Ανατολή συνθέτουν από τις πρώτες ώρες αυτού του πολέμου ένα πρωτόγνωρο σκηνικό.

Κύρια χαρακτηριστικά του η απόλυτη αβεβαιότητα, η δράση των Αμερικανών και Ισραηλινών ερήμην όλων των συμμάχων και η απόλυτη αδυναμία πρόβλεψης, ή ακόμη και εκτίμησης, για το τι ακολουθεί.

Όλα αυτά όμως φέρνουν στο προσκήνιο και μία άλλη παράμετρο: την αμυντική αδυναμία της Ευρώπης. Κανείς δεν γνώριζε τίποτε για τις επιθέσεις και τώρα όλοι παρακολουθούν, με δηλώσεις που προσπαθούν να ισορροπήσουν μεταξύ των όσων λέει ο Τραμπ και του… τίποτα. Η λεπτομέρεια είναι ότι, αν εξαιρέσει κανείς τους κινδύνους ασύμμετρων επιθέσεων, τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται εντός βεληνεκούς των εξελιγμένων ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων. Ποιες είναι αυτές; Η Κύπρος, η Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Το ερώτημα στην παρούσα συγκυρία είναι πιο πιεστικό από ποτέ. Ποιος προστατεύει την Ευρώπη και πώς;

Τελευταία τροποποίηση στις 02/03/2026 - 16:01
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