Πολεμική Αεροπορία: Οι οδηγίες κατάταξης για τους νέους σπουδαστές της ΣΜΥΑ

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας ανακοίνωσε ότι οι επιτυχόντες και οι επιτυχούσες των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, από όλες τις κατευθύνσεις, καλούνται να παρουσιαστούν για κατάταξη στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στις 08:00, στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας στην Αττική.

Για την προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό της διασποράς της Covid-19, όσοι παρουσιαστούν για κατάταξη θα πρέπει να έχουν μαζί τους βεβαίωση αρνητικού rapid test για τον κορωνοϊό, το οποίο θα έχει πραγματοποιηθεί εντός 48 ωρών πριν από την ημέρα της κατάταξης.

Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του rapid test είναι θετικό, οι επιτυχόντες δεν θα πρέπει να παρουσιαστούν στη Σχολή, αλλά να ενημερώσουν άμεσα τη ΣΜΥΑ, ακολουθώντας τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Φυλλάδιο Κατάταξης Νέων Δοκίμων Υπαξιωματικών.

Παράλληλα, οι νέοι δόκιμοι οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την Εγκύκλιο Προκήρυξης του διαγωνισμού για την εισαγωγή στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτατες Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών (ΑΣΜΥ) για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, καθώς και τα έντυπα που αναφέρονται στο Ενημερωτικό Φυλλάδιο Οδηγιών Κατάταξης Δοκίμων.