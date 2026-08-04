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Δήμαρχος Πάρου: Απορρίπτει τις ευθύνες που του αποδίδονται για τη μεγάλη πυρκαγιά – Τι υποστηρίζει
Πηγή φωτογραφίας: Δήμος Πάρου
Αυτοδιοίκηση
22:00 - 04 Αυγ 2026

Δήμαρχος Πάρου: Απορρίπτει τις ευθύνες που του αποδίδονται για τη μεγάλη πυρκαγιά – Τι υποστηρίζει

Reporter.gr Newsroom
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Μέσω ανακοίνωσης των συνηγόρων υπεράσπισής του, ο δήμαρχος Πάρου Κώστας Μπιζάς υποστηρίζει ότι η σύλληψη και η παραπομπή του στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, μετά την πυρκαγιά της 28ης Ιουλίου, ήταν αδικαιολόγητες, υποστηρίζοντας ότι την ευθύνη για τη διαχείριση και την πυρασφάλεια του ΧΥΤΑ φέρουν ο ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου και ο ιδιώτης ανάδοχος λειτουργίας.

Αναλυτικά η δήλωση του Δημάρχου Πάρου διά των δικηγόρων του:

Ως πληρεξούσιοι δικηγόροι και συνήγοροι υπεράσπισης του Δημάρχου Πάρου κ. Κ. Μπιζά, με αφορμή τα πρόσφατα θλιβερά γεγονότα της καταστροφικής πυρκαγιάς της 28ης Ιουλίου 2026 και την αδικαιολόγητη σύλληψη και παραπομπή του (Δημάρχου Πάρου) στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, οφείλουμε να αποκαταστήσουμε την αλήθεια ενώπιον των συμπολιτών μας και της κοινής γνώμης.

Η βιαστική και νομικά εσφαλμένη απόδοση ποινικών ευθυνών στο πρόσωπο του Δημάρχου Πάρου συνιστά μια κατάφορη αδικία, η οποία αποπροσανατολίζει από τους πραγματικούς υπεύθυνους και αφήνει σκιές για απόπειρα συγκάλυψης των ουσιαστικών ευθυνών των άμεσα εμπλεκόμενων φορέων.

  • Διαχειριστής και Κύριος του έργου: Υπεύθυνος για τη συνολική διαχείριση του ΧΥΤΑ είναι ο ΦΟΔΣΑΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ) και όχι ο Δήμος Πάρου.
  • Ιδιώτης Ανάδοχος: Η λειτουργία του χώρου έχει ανατεθεί βάσει σχετικών συμβάσεων στην ιδιωτική εταιρεία WATT Α.Ε.
  • Η αρμοδιότητα του Δήμου: Ο Δήμος Πάρου έχει την ευθύνη αποκλειστικά για την αποκομιδή των απορριμμάτων από συγκεκριμένους χώρους εναπόθεσης/ανακύκλωσης (σύμμικτα αστικά απορρίμματα, ειδικά ρεύματα στερεών αποβλήτων, σύμφωνα με την εγκεκριμένη ΑΕΠΟ του χώρου) και όχι για την διαχείριση του χώρου του ΧΥΤΑ ΠΑΡΟΥ (εκτάσεως 105.840 τ.μ. – σύμφωνα με το ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ που υπεγράφη στις 26 Μαρτίου 2021) και προφανώς δεν έχει την ευθύνη για τη συνολική πυρασφάλεια και εποπτεία της δομής του ΧΥΤΑ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αυτοψίας, η πυρκαγιά ξεκίνησε εντός των ορίων διαχείρισης των υλικών (από πιθανή αυτανάφλεξη ή μικροεστία εντός του όγκου των απορριμμάτων), σε χώρο που τελεί υπό την ευθύνη και την επίβλεψη του αναδόχου λειτουργίας του ΧΥΤΑ ΠΑΡΟΥ.

Η σύλληψη του Δημάρχου Πάρου βασίστηκε σε πλημμελή και βιαστική εκτίμηση των θεσμικών αρμοδιοτήτων από τις ανακριτικές αρχές της Πυροσβεστικής. Η μετακύλιση της ευθύνης στον Δήμαρχο Πάρου εξυπηρετεί μονάχα την κατασκευή ενός εύκολου «αποδιοπομπαίου τράγου», καλύπτοντας τις παραλείψεις και τις συμβάσεις λειτουργίας που δεν εγγυήθηκαν την ασφάλεια της εγκατάστασης.

Ο Δήμαρχος Πάρου Κώστας Μπιζάς δηλώνει: «Δεν θα επιτρέψω να χρησιμοποιηθεί το όνομά μου και ο θεσμός του Δημάρχου Πάρου ως προπέτασμα καπνού για να κρυφτούν οι πραγματικές ευθύνες του ΦΟΔΣΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. και του ιδιώτη αναδόχου. Η Πάρος πέρασε μια τεράστια δοκιμασία με 10.000 στρέμματα καμένης γης. Η δικαιοσύνη οφείλει να ψάξει βαθιά και να αποδώσει τις ευθύνες εκεί που πραγματικά ανήκουν, χωρίς σκοπιμότητες και χωρίς να χαρίζεται σε εργολάβους και σε όσους έχουν την ευθύνη της σωστής διαχείρισης και λειτουργία του ΧΥΤΑ ΠΑΡΟΥ. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι η ελληνική Δικαιοσύνη θα αποκαταστήσει την αλήθεια.»

Ο Δήμαρχος Πάρου διά των συνηγόρων του

Κώστας Φιφλής

Θέμης Σοφός

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