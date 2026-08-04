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Ουκρανία: Ο πρώην αρχηγός του στρατού «φρενάρει» τις προσδοκίες για ένταξη στο ΝΑΤΟ
Ειδήσεις
22:30 - 04 Αυγ 2026

Ουκρανία: Ο πρώην αρχηγός του στρατού «φρενάρει» τις προσδοκίες για ένταξη στο ΝΑΤΟ

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρώην αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας και νυν πρέσβης της χώρας στο Ηνωμένο Βασίλειο, Βαλερί Ζαλούζνι, προχώρησε σε μία από τις πιο αιχμηρές δημόσιες τοποθετήσεις για το μέλλον των σχέσεων Κιέβου - ΝΑΤΟ, εκτιμώντας ότι η Ουκρανία «δεν θα ενταχθεί ποτέ» στη Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Μιλώντας σε συνάντηση Ουκρανών πρεσβευτών στο Κίεβο, ο Ζαλούζνι υποστήριξε ότι το ΝΑΤΟ εξακολουθεί να βασίζεται σε «δόγματα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου» και δεν έχει προσαρμοστεί με την απαιτούμενη ταχύτητα στις νέες μορφές πολέμου που ανέδειξε η σύγκρουση με τη Ρωσία. Όπως είπε, επί δώδεκα χρόνια η Ουκρανία εργαζόταν για να υιοθετήσει τα πρότυπα της Συμμαχίας, ακούγοντας διαρκώς υποσχέσεις ότι η ένταξη πλησίαζε, χωρίς όμως να υπάρξει αποτέλεσμα.

Παρότι αναγνώρισε ότι η Ουκρανία εξακολουθεί να χρειάζεται τεχνολογίες που διαθέτουν οι χώρες του ΝΑΤΟ, όπως προηγμένα συστήματα αντιβαλλιστικής άμυνας, υποστήριξε ότι είναι αδύνατο να ενταχθεί σε έναν οργανισμό του οποίου οι στρατιωτικές αντιλήψεις δεν συμβαδίζουν με το επίπεδο εξέλιξης που έχουν πλέον αποκτήσει οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουκρανία θεωρείται από πολλούς δυτικούς αναλυτές μία από τις πλέον έμπειρες και τεχνολογικά προηγμένες στρατιωτικές δυνάμεις της Ευρώπης, ιδιαίτερα στη χρήση και μαζική παραγωγή drones, πυραύλων και άλλων σύγχρονων οπλικών συστημάτων. Παράλληλα, η Ρωσία έχει επίσης αναδιαμορφώσει σημαντικά τις στρατιωτικές της δυνατότητες μέσα από τον πόλεμο, ενώ αρκετές ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι θα μπορούσε να είναι σε θέση να απειλήσει κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ πριν από το τέλος της δεκαετίας.

Ο Ζαλούζνι, ο οποίος θεωρείται πιθανός μελλοντικός πολιτικός αντίπαλος του προέδρου Volodymyr Zelenskyy, υποστήριξε ακόμη ότι η Ουκρανία θα πρέπει να αναζητήσει νέες μορφές συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας. Ειδική αναφορά έκανε στην Joint Expeditionary Force, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός ευρύτερου ευρωπαϊκού στρατιωτικού μπλοκ ασφαλείας.

Από την πλευρά του, το ΝΑΤΟ απέφυγε να σχολιάσει τις δηλώσεις, παραπέμποντας σε πρόσφατες τοποθετήσεις του γενικού γραμματέα Μαρκ Ρούτε, σύμφωνα με τις οποίες η πορεία της Ουκρανίας προς την ένταξη στη Συμμαχία παραμένει «μη αναστρέψιμη».

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