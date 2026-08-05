Οι ΗΠΑ δηλώνουν ότι «ανοίγουν» τα Στενά του Ορμούζ – Έντονη διπλωματική κινητικότητα

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά για τη διέλευση όλων των εμπορικών πλοίων, μετά τις δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ότι μια συμφωνία με το Ιράν βρίσκεται πολύ κοντά.

Όπως μεταδίδει το CNBC, η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM) ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X ότι «η νότια θαλάσσια διαδρομή των Στενών του Ορμούζ παραμένει ελεύθερη και ανοιχτή», επισημαίνοντας ότι έχει συνδράμει στην ασφαλή διέλευση περισσότερων από 1.000 πλοίων, παρά τις «αδικαιολόγητες» επιθετικές ενέργειες του Ιράν.

Η νότια διαδρομή διέρχεται από τα χωρικά ύδατα του Ομάν και όχι από το τμήμα των Στενών που βρίσκεται πλησιέστερα στις ιρανικές ακτές.

Η ανακοίνωση αυτή ήρθε την ώρα που οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούσαν σημαντικά την Τρίτη, μετά τις δηλώσεις του Μπέσεντ στο CNBC ότι ενδέχεται να υπάρξει συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών ακόμη και μέσα στην εβδομάδα.

«Βρισκόμαστε σε συνομιλίες με τους Ιρανούς. Υπάρχει πιθανότητα να καταλήξουμε σε συμφωνία ακόμη και σήμερα ή αύριο, ώστε να ανοίξουν τα Στενά και να κινηθούμε προς μια πιο ομαλοποιημένη κατάσταση στη σύγκρουση», δήλωσε στην εκπομπή Squawk Box.

Το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς για τις τιμές του πετρελαίου, ενισχύεται κατά 0,43% την Τετάρτη, φτάνοντας στα 79,70 δολάρια ανά βαρέλι, αφού είχε υποχωρήσει κατά 5,3% την προηγούμενη ημέρα. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate (WTI) σημείωσαν άνοδο 0,21%, στα 75,95 δολάρια το βαρέλι, έπειτα από πτώση 5,7% την Τρίτη.

Μετά τις δηλώσεις του Μπέσεντ, ανώτερος διπλωμάτης από τη Μέση Ανατολή, με άμεση γνώση των συνομιλιών μεταξύ Ιράν και Ομάν, δήλωσε στο MS NOW ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και ευρωπαϊκές χώρες ασκούν έντονες πιέσεις στο Ομάν προκειμένου να αποδεχθεί μια προσωρινή συμφωνία με το Ιράν για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα επίσης με το MS NOW, ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης του Πακιστάν ανέφερε ότι το σχετικό έγγραφο για την επαναλειτουργία των Στενών «βρίσκεται πολύ κοντά στην οριστικοποίησή του».

Η ίδια πηγή, η οποία ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία της λόγω της ευαισθησίας του θέματος, πρόσθεσε ότι οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται μεταξύ Ιράν και Ομάν, με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες συμμετέχουν έμμεσα.

Ελλείψεις σε πυραύλους στις ΗΠΑ

Νωρίτερα την Τρίτη, ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο διαβεβαίωσαν ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διαθέτουν «υπεραρκετά» πυρομαχικά, μετά από δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο αμερικανικός στρατός χρησιμοποίησε «σχεδόν το σύνολο» των πυραύλων ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν.

Το Reuters μετέδωσε ότι ο αμερικανικός στρατός έχει εξαντλήσει το μεγαλύτερο μέρος των αποθεμάτων των πυραύλων Army Tactical Missile Systems (ATACMS) και Precision Strike Missiles (PrSM). Παράλληλα, το CNN ανέφερε ότι οι ΗΠΑ έχουν καταναλώσει σχεδόν το 80% των αναχαιτιστικών πυραύλων του συστήματος αντιβαλλιστικής άμυνας THAAD, το οποίο χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση βαλλιστικών πυραύλων.

Απαντώντας στα δημοσιεύματα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον διαθέτει «πολύ περισσότερα πυρομαχικά από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο, και πολύ περισσότερα από όσα χρειάζεται». Υποστήριξε επίσης ότι οι αμερικανικές αμυντικές βιομηχανίες «παράγουν περισσότερα πυρομαχικά από ποτέ, ενώ ταυτόχρονα επεκτείνουν τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό τους με ρυθμούς-ρεκόρ».

Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Άνα Κέλι, δήλωσε ότι «ο αμερικανικός στρατός διαθέτει υπεραρκετά πυρομαχικά, πυραύλους και αποθέματα για να εξυπηρετήσει όλους τους στρατηγικούς στόχους του προέδρου Τραμπ και ακόμη περισσότερους», προσθέτοντας ότι η Επιχείρηση Epic Fury απέδειξε «τι συμβαίνει όταν κάποιος τα βάζει με τις Ηνωμένες Πολιτείες».