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Συγγραφέας κινδυνεύει να χάσει συμφωνία $2 εκατ. λόγω ανησυχιών για τη χρήση AI στο βίβλιο του
Magazino
07:34 - 05 Αυγ 2026

Συγγραφέας κινδυνεύει να χάσει συμφωνία $2 εκατ. λόγω ανησυχιών για τη χρήση AI στο βίβλιο του

Reporter.gr Newsroom
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Ο συγγραφέας Τζέρι Φαλάντε αρνείται τους ισχυρισμούς ότι χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη για να γράψει το μυθιστόρημά του, λέγοντας ότι οι ισχυρισμοί έχουν ρατσιστικά κίνητρα.

Ο συγγραφέας που κατηγορήθηκε ότι χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη για να γράψει το πρώτο του μυθιστόρημα —το οποίο του εξασφάλισε ένα εκδοτικό συμβόλαιο πολλών εκατομμυρίων δολαρίων— δήλωσε ότι είναι αθώος και ότι οι ισχυρισμοί εναντίον του είχαν ρατσιστικά κίνητρα.

«Απολύτως αθώος!!!», έγραψε ο Jerry Falade, μεταπτυχιακός φοιτητής στο Southern Methodist University, σε ανάρτησή του στο Instagram νωρίς το πρωί της Τρίτης. Σε άλλη ανάρτηση έγραψε: «ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ και ΔΕΝ ΘΑ σταματήσουν αυτό το μαύρο αγόρι να λάμπει!!»

Δεκατέσσερις εκδοτικοί οίκοι είχαν καταθέσει προσφορές για τα δικαιώματα κυκλοφορίας στις ΗΠΑ του αστυνομικού μυθιστορήματός του, «Call Me, I’ll Hide the Body», και τελικά υπέγραψε συμβόλαιο για δύο βιβλία με τον εκδοτικό οίκο Minotaur Books της Macmillan, αξίας άνω των 2 εκατομμυρίων δολαρίων. Η HarperCollins Publishers απέκτησε τα δικαιώματα για το Ηνωμένο Βασίλειο.

Λίγο μετά την ολοκλήρωση των συμφωνιών, ο ατζέντης του Falade από την Europa Content ενημέρωσε τους εκδότες, μέσω επιστολής, ότι δεν μπορούσε πλέον να υποστηρίξει το βιβλίο, αφού είχαν εκφραστεί ανησυχίες για πιθανή χρήση τεχνητής νοημοσύνης από τον συγγραφέα.

Σε συνέντευξή του, ο Falade δήλωσε ότι χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη μόνο για έρευνα, «και όχι για τη συγγραφή του ίδιου του βιβλίου». Όπως είπε, χρησιμοποίησε ένα εργαλείο που του επέτρεπε να εκτελεί ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης ανοιχτού κώδικα στη δική του συσκευή, προκειμένου να αναζητά πληροφορίες, όπως ποια χημική ουσία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κάποιος για να διαλύσει ένα ανθρώπινο σώμα ή ποια είναι η πιο αμερικανική εκδοχή της λέξης «wardrobe». (Ο Falade ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές του σπουδές στη Νιγηρία.)

Το εργαλείο που λειτουργεί τοπικά στη συσκευή δεν διατηρεί ούτε κοινοποιεί εκτενές ιστορικό αναζητήσεων. Ο Falade είπε ότι επέλεξε αυτή τη μέθοδο επειδή οι μακάβριες ερωτήσεις που έκανε θα μπορούσαν να προκαλέσουν υποψίες αν καταγράφονταν ευρύτερα.

Ο Falade ανέφερε επίσης ότι κανένας από τους επιμελητές ή εκδότες με τους οποίους συναντήθηκε κατά τη διαδικασία πώλησης του βιβλίου δεν τον ρώτησε για χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Πρόσθεσε ακόμη ότι δεν είχε δώσει τη συγκατάθεσή του ώστε το χειρόγραφό του να ελεγχθεί με λογισμικό ανίχνευσης AI και χαρακτήρισε «πολύ ύποπτο» το γεγονός ότι μεγάλο μέρος της δημοσιότητας γύρω από την υπόθεσή του επικεντρώθηκε στις ολοένα αυξανόμενες δυνατότητες αυτών των εργαλείων. Όπως είπε, έχει ήδη προσλάβει νομικούς συμβούλους.

Σε σειρά αναρτήσεων στο Instagram την Τρίτη, ο Falade υποστήριξε ότι οι κατηγορίες εναντίον του εντάσσονται σε ένα ιστορικό μοτίβο υποτίμησης της πνευματικής συνεισφοράς των έγχρωμων ανθρώπων. Έγραψε ότι παλαιότερα συγγραφείς αυτών των κοινοτήτων κατηγορούνταν για λογοκλοπή, ενώ σήμερα «αν είσαι έγχρωμος και εξασφαλίσεις μια ιδιαίτερα προσοδοφόρα συμφωνία, κάποιος, κάπου, θα σε κατηγορήσει ότι χρησιμοποίησες AI». Αντίθετα, όπως έγραψε, οι λευκοί συγγραφείς «καυχιούνται συνεχώς ότι χρησιμοποιούν AI».

Ο Falade δήλωσε επίσης στη The Wall Street Journal ότι δέχθηκε επικοινωνία από δημοσιογράφο, ο οποίος του είπε ότι κυκλοφορούσαν φήμες για χρήση AI, και λίγες μόλις ώρες αργότερα έμαθε ότι ο λογοτεχνικός του ατζέντης, Marc Gerald, αποσύρει την υποστήριξή του προς το βιβλίο. Αρνήθηκε να σχολιάσει την τρέχουσα κατάσταση των εκδοτικών συμφωνιών. Ο Gerald επιβεβαίωσε ότι δεν εκπροσωπεί πλέον τον Falade και αρνήθηκε να προβεί σε περαιτέρω σχόλια.

Εκπρόσωπος της Macmillan δήλωσε την Παρασκευή ότι ο εκδοτικός οίκος συμμετείχε στη διαδικασία δημοπρασίας για το «Call Me, I’ll Hide the Body» και ότι «ο πράκτορας τελικά απέσυρε το βιβλίο». Δεν απάντησε σε αιτήματα για σχολιασμό σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της συμφωνίας με τον Falade. Εκπρόσωπος της HarperCollins, η οποία —όπως και η The Wall Street Journal— ανήκει στη News Corp, επίσης δεν σχολίασε την κατάσταση της συμφωνίας.

Στο μεταξύ, ο Falade δήλωσε ότι συνεχίζει να εργάζεται πάνω στο επόμενο βιβλίο του. «Πιστέψτε με, όταν αυτό το βιβλίο κυκλοφορήσει επιτέλους, ο εκδοτικός ανταγωνισμός που είδαμε για το Call Me, I’ll Hide the Body θα μοιάζει με παιδικό παιχνίδι μπροστά σε αυτόν», είπε.

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