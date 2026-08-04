Μυστράς: Χειροπέδες σε 55χρονο για την υπόθεση «εξαφάνισης» του πατέρα του - Το παρασκήνιο

Η αστυνομία προχώρησε την Τρίτη (4/8) στη σύλληψη του γιου του άνδρα, η σορός του οποίου εντοπίστηκε σε καταψύκτη στον Μυστρά.

Σε βάρος του 55χρονου ασκήθηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, κατ' εξακολούθηση απάτη και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Στη συνέχεια, παρουσία δικαστικού λειτουργού, οι αστυνομικές αρχές πραγματοποίησαν έρευνα σε ξενοδοχείο ιδιοκτησίας του, το οποίο δεν βρίσκεται πλέον σε λειτουργία. Στο υπόγειο του κτιρίου εντοπίστηκε, μέσα σε καταψύκτη, η σορός ενός άνδρα, η οποία, σύμφωνα με τις αρχές, ανήκει στον 90χρονο που είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος.

Κατά την ίδια έρευνα κατασχέθηκε επίσης ένα αεροβόλο πιστόλι. Στο σημείο έσπευσαν ιατροδικαστής και κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών Σπάρτης για την αυτοψία και τη συλλογή στοιχείων, ενώ διατάχθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Ο 55χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, με την προανάκριση να βρίσκεται σε εξέλιξη από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης.

Σύμφωνα με μετάδοση του MEGA o 55χρονος είχε απορκύψει τον θάνατο του πατέρα του για 2,5 χρόνια (!) για να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του. Ο ηλικιωμένος ήταν συνταξιούχος του δημοσίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Συνελήφθη, σήμερα (4.8.2026) το μεσημέρι, σε τοπική κοινότητα του δήμου Σπάρτης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, 55χρονος ημεδαπός, στο πλαίσιο διερεύνησης της απουσίας του 90χρονου πατέρα του και επακόλουθη διεξοδική αστυνομική έρευνα, διότι, όπως προέκυψε, απέκρυψε από τις Αρχές τον θάνατο του 90χρονου, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει την σύνταξή του.

Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε, παρουσία δικαστικού λειτουργού, σε ξενοδοχείο εκτός λειτουργίας, ιδιοκτησίας του 55χρονου, στο υπόγειο αυτού, βρέθηκε εντός καταψύκτη σορός ανδρός, η οποία ανήκει στον αποβιώσαντα 90χρονο. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της έρευνας, βρέθηκε και κατασχέθηκε -1- αεροβόλο πιστόλι.

Στο σημείο μετέβη Ιατροδικαστής, καθώς και συνεργείο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών Σπάρτης, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής της σορού.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ το προανακριτικό έργο διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης.

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