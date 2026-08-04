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Παπουτσάνης: Εξαγωγές, επώνυμα προϊόντα και ξενοδοχεία «τράβηξαν» την ανάπτυξη το α&#039; εξάμηνο
Αναλύσεις
20:30 - 04 Αυγ 2026

Παπουτσάνης: Εξαγωγές, επώνυμα προϊόντα και ξενοδοχεία «τράβηξαν» την ανάπτυξη το α' εξάμηνο

Γιώργος Αλεξάκης
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Αύξηση 5% στον κύκλο εργασιών και βελτίωση της κερδοφορίας κατέγραψε η Παπουτσάνης το πρώτο εξάμηνο του 2026, με τις εξαγωγές να αντιπροσωπεύουν πλέον το 55% των συνολικών πωλήσεων. Η διοίκηση διατηρεί την εκτίμησή της για διψήφια ανάπτυξη του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας στο σύνολο της χρήσης.

Ο κύκλος εργασιών της Παπουτσάνης διαμορφώθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2026 στα 40,7 εκατ. ευρώ, έναντι συγκρίσιμων πωλήσεων 38,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 5%. Οι εξαγωγές συνέχισαν να αποτελούν βασικό μοχλό ανάπτυξης, αντιπροσωπεύοντας το 55% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι, μετά από ένα σχεδόν αμετάβλητο πρώτο τρίμηνο, το δεύτερο τρίμηνο κινήθηκε με σημαντικά ταχύτερους ρυθμούς, καθώς οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 10% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Η κερδοφορία ενισχύθηκε σε όλα τα επίπεδα. Το μικτό κέρδος ανήλθε στα 14,7 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 11%, ενώ το μικτό περιθώριο διαμορφώθηκε στο 36%, από 34% ένα χρόνο νωρίτερα. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 8%, στα 6,2 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν κατά 15%, στα 4 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 3,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 8%.

Στον τομέα των δραστηριοτήτων, τα επώνυμα προϊόντα κατέγραψαν ανάπτυξη 8%, με αιχμή την κατηγορία της οικιακής φροντίδας, όπου οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 20%, χάρη στη θετική ανταπόκριση των καταναλωτών στα νέα προϊόντα της εταιρείας. Οι κατηγορίες προσωπικής περιποίησης διατηρήθηκαν στα επίπεδα του προηγούμενου έτους.

Στα ξενοδοχειακά προϊόντα, οι συνολικές πωλήσεις υποχώρησαν κατά 7%, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στην ιδιαίτερα υψηλή συγκριτική βάση του 2025, όταν είχαν πραγματοποιηθεί έκτακτες παραγωγές για μεγάλο πελάτη. Αντίθετα, τα επώνυμα ξενοδοχειακά προϊόντα συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, σημειώνοντας αύξηση 8%.

Θετική ήταν επίσης η εικόνα των προϊόντων για τρίτους (ιδιωτική ετικέτα και βιομηχανικές πωλήσεις), όπου καταγράφηκε αύξηση 9%, ως αποτέλεσμα τόσο της ανάπτυξης υφιστάμενων συνεργασιών όσο και της σύναψης νέων. Οι πωλήσεις σαπωνομαζών ενισχύθηκαν κατά 4%, με τη διοίκηση να εκτιμά ότι η θετική δυναμική θα συνεχιστεί και στο δεύτερο εξάμηνο.

Για το σύνολο του 2026, η διοίκηση διατηρεί αμετάβλητες τις προβλέψεις της για διψήφια αύξηση του κύκλου εργασιών και αντίστοιχη βελτίωση της κερδοφορίας. Όπως αναφέρει, η εκτίμηση αυτή στηρίζεται στις νέες συνεργασίες που έχουν ήδη δρομολογηθεί, στη συνεχιζόμενη ανάπτυξη των επώνυμων προϊόντων, καθώς και στις ευκαιρίες που δημιουργούν οι ανακατατάξεις στον ευρωπαϊκό παραγωγικό χάρτη.

Η εταιρεία σημειώνει ακόμη ότι ήδη κατά το τρίτο τρίμηνο καταγράφεται αυξημένη ζήτηση από την πελατειακή της βάση, η οποία αναμένεται να οδηγήσει σε ισχυρή διψήφια ανάπτυξη, ενώ θετικές είναι και οι πρώτες ενδείξεις για το τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς.

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