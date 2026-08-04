Cenergy και τράπεζες υπέγραψαν την παραμονή του ΓΔ πάνω από τις 2.600 μονάδες

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Το Χρηματιστήριο Αθηνών συνέχισε την Τρίτη (4/8) την ανοδική του πορεία, με τον ΓΔ να κερδίζει κι άλλο έδαφος (+0,65%) και να φτάνει στις 2.628 μονάδες.

Τα οικονομικά αποτελέσματα κινούν τα νήματα, με τις τράπεζες να συνεχίζουν θετικά, με την Κύπρου να ξεχωρίζει (+2,28%), καθώς ανακοίνωσε κέρδη 225 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο.

Η CENER (+4,66%) επανήλθε στα κέρδη και ανακοινώνει οικονομικά αποτελέσματα, ενώ ΜΠΕΛΑ, ΑΛΦΑ και ΤΙΤΑΝ ξεχώρισαν επίσης στο ταμπλό, ενώ η ΕΕΕ συνέχισε τη διορθωτική τάση.

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Πέρα από το έτσι κι αλλιώς καλό κλίμα που υπάρχει στο ΧΑ, οι ελπίδες για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή έδωσαν έξτρα θετική διάθεση στους επενδυτές, με τον τζίρο να ανέρχεται στα 270 εκατ. ευρώ, που για Αύγουστο είναι ικανοποιητικός.

Το ΧΑ αναμένει την Τετάρτη τα οικονομικά αποτελέσματα από ΔΕΗ, HelleniQ Energy και Coca-Cola HBC, ενώ την Πέμπτη ακολουθεί η Metlen.