ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
90 χρόνια από το Καθεστώς της 4ης Αυγούστου: Η δικτατορία του Μεταξά που σημάδεψε τον Μεσοπόλεμο
Magazino
17:47 - 04 Αυγ 2026

90 χρόνια από το Καθεστώς της 4ης Αυγούστου: Η δικτατορία του Μεταξά που σημάδεψε τον Μεσοπόλεμο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Συμπληρώνονται σήμερα 90 χρόνια από την 4η Αυγούστου 1936, μία από τις πλέον αμφιλεγόμενες ημερομηνίες της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Εκείνη την ημέρα, ο πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς, με τη στήριξη του βασιλιά Γεωργίου Β΄, ανέστειλε βασικά άρθρα του Συντάγματος και διέλυσε τη Βουλή, εγκαθιδρύοντας ένα αυταρχικό καθεστώς που έμεινε γνωστό ως «Καθεστώς της 4ης Αυγούστου».  

Ο Μεταξάς, ανώτατος αξιωματικός και πολιτικός, υπήρξε επί δεκαετίες μία από τις χαρακτηριστικές μορφές του αντιβενιζελικού και φιλομοναρχικού χώρου. Οι πολιτικές του θέσεις τον έφεραν σε διαρκή αντιπαράθεση με τον Ελευθέριο Βενιζέλο κατά την περίοδο του Εθνικού Διχασμού, ενώ η άνοδός του στην πρωθυπουργία το 1936 πραγματοποιήθηκε μέσα σε ένα κλίμα έντονης πολιτικής αστάθειας και κοινοβουλευτικού αδιεξόδου.

Η επιβολή της δικτατορίας δεν έγινε σε πολιτικό κενό. Η Ελλάδα του Μεσοπολέμου βρισκόταν σε παρατεταμένη αστάθεια, με έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις, οικονομικές δυσκολίες, διαδοχικές κυβερνητικές κρίσεις και φόβο κοινωνικών συγκρούσεων. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο Μεταξάς προέβαλε την ανάγκη για «τάξη» και «σταθερότητα», επιχειρήματα που χρησιμοποιήθηκαν για να δικαιολογηθεί η κατάλυση των δημοκρατικών θεσμών.

Παρά τις προσπάθειες του καθεστώτος να προβάλει την εικόνα ενός «Νέου Κράτους», η ιστορική αποτίμηση παραμένει κατά βάση επικριτική. Η αναστολή των πολιτικών ελευθεριών, η λογοκρισία, η απαγόρευση των κομμάτων και των απεργιών, οι εκτοπίσεις και οι διώξεις πολιτικών αντιπάλων, κυρίως κομμουνιστών αλλά και άλλων δημοκρατικών πολιτών, αποτελούν από τις πιο σκοτεινές σελίδες της περιόδου. Η καταστολή της αντίθετης άποψης και ο αυστηρός έλεγχος της δημόσιας ζωής άφησαν βαθύ αποτύπωμα στην ελληνική κοινωνία.

Την ίδια στιγμή, ιστορικοί επισημαίνουν ότι το καθεστώς της 4ης Αυγούστου δεν ταυτίστηκε πλήρως με τα φασιστικά καθεστώτα της Ιταλίας και της ναζιστικής Γερμανίας. Παρότι δανείστηκε στοιχεία της αυταρχικής τους οργάνωσης και της εθνικιστικής τους ρητορικής, δεν διέθετε μαζικό κυβερνών κόμμα ούτε ανέπτυξε φυλετική ιδεολογία αντίστοιχη με εκείνη του ναζισμού. Ωστόσο, ο αυταρχικός χαρακτήρας του και η περιστολή των ατομικών δικαιωμάτων αποτελούν αναμφισβήτητο στοιχείο της ιστορικής του ταυτότητας.

Στην οικονομία και στην κοινωνική πολιτική εφαρμόστηκαν ορισμένα μέτρα κρατικού παρεμβατισμού και εργασιακής προστασίας, τα οποία συχνά αναφέρονται από όσους αξιολογούν θετικά επιμέρους πτυχές της διακυβέρνησης Μεταξά. Ωστόσο, οι παρεμβάσεις αυτές υλοποιήθηκαν σε ένα περιβάλλον χωρίς ελεύθερο συνδικαλισμό, χωρίς πολιτικό πλουραλισμό και χωρίς δυνατότητα δημόσιας αμφισβήτησης της εξουσίας.

Ο Ιωάννης Μεταξάς συνδέθηκε επίσης με την ιστορική απόφαση αντίστασης στο ιταλικό τελεσίγραφο της 28ης Οκτωβρίου 1940. Η άρνηση της ελληνικής κυβέρνησης να αποδεχθεί τις απαιτήσεις της Ιταλίας σηματοδότησε την είσοδο της χώρας στον πόλεμο και αποτέλεσε σημείο εθνικής συσπείρωσης. Το γεγονός αυτό αποτελεί σημαντικό μέρος της ιστορικής του κληρονομιάς, χωρίς όμως να αναιρεί τον αυταρχικό χαρακτήρα του καθεστώτος που είχε προηγηθεί.

Ενενήντα χρόνια μετά, η 4η Αυγούστου λειτουργεί κυρίως ως υπενθύμιση της σημασίας των δημοκρατικών θεσμών και των ατομικών ελευθεριών. Η ιστορική μνήμη καλεί σε μια νηφάλια αποτίμηση της εποχής, αναγνωρίζοντας τόσο τις ιδιαιτερότητες του Μεσοπολέμου όσο και το γεγονός ότι η κατάργηση της δημοκρατικής λειτουργίας του κράτους δεν μπορεί να αποτελεί αποδεκτή απάντηση στις πολιτικές και κοινωνικές κρίσεις.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Reuters: «Άδειασαν» οι αμερικανικές αποθήκες από πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς
Ειδήσεις

Reuters: «Άδειασαν» οι αμερικανικές αποθήκες από πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

Μαξίμου: Διυπουργική σύσκεψη την Τετάρτη (5/8) για τις αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους
Πολιτική

Μαξίμου: Διυπουργική σύσκεψη την Τετάρτη (5/8) για τις αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους

Μέση Ανατολή: «Παράθυρο» ελπίδας για συμφωνία από Κατάρ και ΗΠΑ – Νέα «βουτιά» στο πετρέλαιο
Ειδήσεις

Μέση Ανατολή: «Παράθυρο» ελπίδας για συμφωνία από Κατάρ και ΗΠΑ – Νέα «βουτιά» στο πετρέλαιο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οι μεγαλύτεροι σεισμοί του τελευταίου αιώνα – Πού κατατάσσεται η Βενεζουέλα
Ειδήσεις

Οι μεγαλύτεροι σεισμοί του τελευταίου αιώνα – Πού κατατάσσεται η Βενεζουέλα

ΣΥΡΙΖΑ: Η εικόνα της κυβέρνησης αποτυπώνεται σε δύο λέξεις – Αυταρχισμός και αυθαιρεσία
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Η εικόνα της κυβέρνησης αποτυπώνεται σε δύο λέξεις – Αυταρχισμός και αυθαιρεσία

Άγκυρα για τη Γενοκτονία των Ποντίων: Κατηγορεί την Ελλάδα για «διαστρέβλωση της ιστορίας»
Ειδήσεις

Άγκυρα για τη Γενοκτονία των Ποντίων: Κατηγορεί την Ελλάδα για «διαστρέβλωση της ιστορίας»

Φάμελλος για 21η Απριλίου: Η Δημοκρατία δε χαρίζεται - Η ενίσχυσή της, διαχρονική ευθύνη όλων μας
Πολιτική

Φάμελλος για 21η Απριλίου: Η Δημοκρατία δε χαρίζεται - Η ενίσχυσή της, διαχρονική ευθύνη όλων μας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
04/08/2026 - 18:25

Πολεμική Αεροπορία: Οι οδηγίες κατάταξης για τους νέους σπουδαστές της ΣΜΥΑ

Αναλύσεις
04/08/2026 - 18:21

FLEXOPACK: Ενεργοποιήθηκε το πρόγραμμα δικαιωμάτων προαίρεσης – 82.400 νέες μετοχές εισάγονται στο ΧΑ

Αναλύσεις
04/08/2026 - 18:03

IDEAL Holdings: Ξεκινά πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών έως €1,75 εκατ. μέσω της Πειραιώς Χρηματιστηριακής

Ειδήσεις
04/08/2026 - 17:59

Σέρρες: Άγρια δολοφονία 68χρονου στο σπίτι του – Στο μικροσκόπιο συγγενικό πρόσωπο

Σχόλια Αγοράς
04/08/2026 - 17:52

Cenergy και τράπεζες υπέγραψαν την παραμονή του ΓΔ πάνω από τις 2.600 μονάδες

Ειδήσεις
04/08/2026 - 17:48

Αυστρία: Νέο ιστορικό ρεκόρ ζέστης στους 40,8°C – Στο «κόκκινο» η ξηρασία

Magazino
04/08/2026 - 17:47

90 χρόνια από το Καθεστώς της 4ης Αυγούστου: Η δικτατορία του Μεταξά που σημάδεψε τον Μεσοπόλεμο

Ειδήσεις
04/08/2026 - 17:38

Reuters: «Άδειασαν» οι αμερικανικές αποθήκες από πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

Πολιτική
04/08/2026 - 17:23

Μαξίμου: Διυπουργική σύσκεψη την Τετάρτη (5/8) για τις αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους

Ειδήσεις
04/08/2026 - 17:13

Μέση Ανατολή: «Παράθυρο» ελπίδας για συμφωνία από Κατάρ και ΗΠΑ – Νέα «βουτιά» στο πετρέλαιο

Οικονομία
04/08/2026 - 17:12

ΥΠΑΝ: Βλέπει να αποδίδει η συμφωνία για τη μείωση τιμών

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
04/08/2026 - 17:04

ΑΑΔΕ: Νέα «έξυπνη» πλατφόρμα για τις αγροτικές επιδοτήσεις – Τι αλλάζει για τους παραγωγούς

Χρηματιστήρια
04/08/2026 - 16:56

Wall Street: Νέα ενδοσυνεδριακά ρεκόρ για S&P 500 και Dow

Ειδήσεις
04/08/2026 - 16:44

Μπέσεντ: Πιθανή συμφωνία με το Ιράν εντός 48 ωρών για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Ειδήσεις
04/08/2026 - 16:27

Θέουτα: Στους 75 οι νεκροί μετανάστες – 70.000 έχουν επιστρέψει στο Μαρόκο

Ειδήσεις
04/08/2026 - 16:18

Η ΕΠΟ συντάσσεται με την UEFA και αποσύρει τη στήριξή της στον Ινφαντίνο

Πολιτική
04/08/2026 - 16:12

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση πορεύεται «χωρίς πρόγραμμα» στην ακτοπλοΐα, εμείς έχουμε σχέδιο

Πολιτική
04/08/2026 - 16:01

Ούτε η Μουτσάτσου έμεινε – Νέο κύμα αποχωρήσεων στην «Ελπίδα» της Καρυστιανού

Επιχειρήσεις
04/08/2026 - 15:42

Γερμανία: Σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις απορρίπτουν τη μερική αναρρωτική άδεια

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
04/08/2026 - 15:36

Ολοκληρώθηκε το «Youth’s Financial Literacy» της Πειραιώς σε συνεργασία με το The Tipping Point με τη συμμετοχή 2.589 μαθητών ανά την Ελλάδα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
04/08/2026 - 15:29

JP Morgan: Ανεβάζει τον πήχη για τον ΟΤΕ παρά τις πιέσεις στα έσοδα

Ειδήσεις
04/08/2026 - 15:18

Πυρκαγιές: Το 42% των δασών της Αττικής κάηκε τα τελευταία δέκα χρόνια

Ειδήσεις
04/08/2026 - 15:04

ΗΣΑΠ: Κλειστοί τρεις σταθμοί λόγω πτώσης κλαδιών – Πώς διεξάγονται τα δρομολόγια

Ειδήσεις
04/08/2026 - 15:00

Αβέβαιο το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ μετά από νέα επίθεση – Εμπόδια στις διαπραγματεύσεις

Ειδήσεις
04/08/2026 - 14:57

ΕΛΑΣ: Πάνω από 2.300 παραβάσεις για μη χρήση κράνους σε μία εβδομάδα

Ειδήσεις
04/08/2026 - 14:44

Φωτιά στο υπόγειο των δικαστηρίων Πειραιά

Επιχειρήσεις
04/08/2026 - 14:41

Keele: Επίσημη υποβολή του φακέλου για το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Ιατρικής (MBChB) στην ΕΘΑΑΕ

Ειδήσεις
04/08/2026 - 14:40

Στο μικροσκόπιο των ευρωπαϊκών αρχών τα «έξυπνα γυαλιά» της Meta

Πολιτική
04/08/2026 - 14:32

Στην ΕΕ η πρόταση Μητσοτάκη για ευρωπαϊκό μηχανισμό αναστολής ασύλου σε έκτακτες περιπτώσεις

Πολιτική
04/08/2026 - 14:30

Το τελευταίο «αντίο» στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη - Ο επικήδειος Μητσοτάκη (video)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ