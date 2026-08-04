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ΥΠΑΝ: Βλέπει να αποδίδει η συμφωνία για τη μείωση τιμών
Οικονομία
17:12 - 04 Αυγ 2026

ΥΠΑΝ: Βλέπει να αποδίδει η συμφωνία για τη μείωση τιμών

Reporter.gr Newsroom
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Tα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ για αρνητικό πληθωρισμό στα σούπερ μάρκετ τον Ιούλιο με βάση πηγές του ΥΠΑΝ «αποτελούν απόδειξη ότι η συναντίληψη που επετεύχθη μεταξύ της κυβέρνησης και των εκπροσώπων της επιχειρηματικότητας και η οποία προβλέπει αρχικά το πάγωμα των τιμών, το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου και στην συνέχεια την μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα αποδίδει».

Όπως τονίζεται: «Ο αρνητικός πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ (-0,47%), για τον Ιούλιο αποτελεί την χαμηλότερη μέτρηση από τον Δεκέμβριο του 2024 μέχρι σήμερα. Υπενθυμίζεται ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η Εθνική Πρωτοβουλία για την μείωση των τιμών σε βασικά αγαθά που θα εκκινήσει από την 31η Αυγούστου, με εθελοντική συμμετοχή των σούπερ μάρκετ και της βιομηχανίας τροφίμων.

Η Εθνική Πρωτοβουλία ξεκίνησε στα τέλη Ιουνίου, έπειτα από σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ ακολούθησε νέα σύσκεψη υπό τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας, των προμηθευτών και του οργανωμένου λιανεμπορίου.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης ενημερώνεται συνεχώς για τη διαμόρφωση των τιμών από την διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.»

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