Αυστρία: Νέο ιστορικό ρεκόρ ζέστης στους 40,8°C – Στο «κόκκινο» η ξηρασία

Η Αυστρία κατέγραψε την Τρίτη (4/8) νέο ρεκόρ θερμοκρασίας, καθώς ο υδράργυρος έφτασε τους 40,8 βαθμούς Κελσίου στον μετεωρολογικό σταθμό Βιέννης-Στάμερσντορφ, όπως ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία GeoSphere Austria.

Η νέα αυτή επίδοση ξεπέρασε το προηγούμενο εθνικό ρεκόρ των 40,5 βαθμών Κελσίου, το οποίο είχε σημειωθεί στις 8 Αυγούστου 2013 στον σταθμό του Μπαντ Ντόιτς-Άλτενμπουργκ, στην ανατολική Αυστρία.

Η χώρα αφήνει πίσω της έναν εξαιρετικά θερμό και άνυδρο Ιούλιο, με διαδοχικά ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών, εκτεταμένη ξηρασία και έλλειμμα βροχοπτώσεων που σε ορισμένες περιοχές άγγιξε το 90%, σύμφωνα με τα στοιχεία της GeoSphere Austria.

Οι επιπτώσεις των ακραίων καιρικών συνθηκών αποτυπώνονται και στη γεωργία, καθώς τα βερίκοκα ωρίμασαν σχεδόν 20 ημέρες νωρίτερα σε σύγκριση με τον μέσο όρο της περιόδου 1961-1991, γεγονός που αναδεικνύει τις συνέπειες της υπερθέρμανσης του πλανήτη στον κύκλο της βλάστησης.

«Αυτές οι καιρικές συνθήκες είναι καταστροφή», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο 60χρονος εστιάτορας της Βιέννης, Νασίρ Ντις. «Κανείς δεν θέλει να καθίσει στο τραπέζι. Θέλει μόνο να μαζευτεί στο σπίτι του».

Το φετινό καλοκαίρι σημαδεύτηκε επίσης από το ισχυρότερο κύμα ζέστης που έχει καταγραφεί ποτέ στην Αυστρία για μήνα Ιούνιο, με τις θερμοκρασίες να υπερβαίνουν κατά μέσο όρο κατά 1,4 βαθμούς Κελσίου τα προηγούμενα ιστορικά υψηλά.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η κλιματική αλλαγή, η οποία συνδέεται με τις ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, συμβάλλει στην ολοένα συχνότερη εμφάνιση αλλά και στην αυξημένη ένταση ακραίων καιρικών φαινομένων.