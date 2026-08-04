Reuters: «Άδειασαν» οι αμερικανικές αποθήκες από πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

Σημαντική μείωση στα αποθέματα πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς υψηλής ακρίβειας έχει υποστεί ο αμερικανικός στρατός κατά τη διάρκεια του πεντάμηνου πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Reuters, το οποίο επικαλείται τρεις πηγές με γνώση του θέματος.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί προβληματισμό για το επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων σε περίπτωση μελλοντικών συγκρούσεων, καθώς, όπως επισημαίνει το Reuters, τα διαθέσιμα αποθέματα έχουν περιοριστεί αισθητά.

Στο επίκεντρο βρίσκονται κυρίως οι επίγειοι πύραυλοι Army Tactical Missile Systems (ATACMS) και Precision Strike Missiles (PrSM), δύο από τα σημαντικότερα οπλικά συστήματα ακριβείας του αμερικανικού στρατού. Σύμφωνα με δύο από τις πηγές, οι ΗΠΑ έχουν χρησιμοποιήσει «σχεδόν όλους» αυτούς τους πυραύλους.

Τα συγκεκριμένα πυρομαχικά, με κόστος που υπερβαίνει το 1 εκατ. δολάρια ανά μονάδα, αποτελούν βασικό στοιχείο του αμερικανικού οπλοστασίου, καθώς επιτρέπουν την προσβολή στόχων σε μεγάλες αποστάσεις με υψηλή ακρίβεια και χωρίς να εκτίθενται οι δυνάμεις σε άμεσο κίνδυνο.

Οι πύραυλοι ATACMS έχουν αξιοποιηθεί εκτενώς και στον πόλεμο της Ουκρανίας, δίνοντας τη δυνατότητα στις ουκρανικές δυνάμεις να πλήττουν στρατιωτικούς στόχους εντός της Ρωσίας.

Οι PrSM αποτελούν τη νεότερη γενιά πυραύλων του αμερικανικού στρατού και προορίζονται σταδιακά να αντικαταστήσουν τους ATACMS, προσφέροντας μεγαλύτερες επιχειρησιακές δυνατότητες.

Ανησυχία για την επάρκεια των αποθεμάτων

Η σημαντική κατανάλωση πυραύλων ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς ενδέχεται να περιορίσει τις διαθέσιμες επιλογές του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε περίπτωση νέας μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν, αυξάνοντας την ανάγκη χρήσης επανδρωμένων αεροσκαφών σε πιο απαιτητικές αποστολές.

Οι πηγές του Reuters δεν αποκάλυψαν τον ακριβή αριθμό πυραύλων που εξακολουθούν να βρίσκονται στα αμερικανικά αποθέματα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ξεκινήσει τη στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, σε συνεργασία με το Ισραήλ, τον Φεβρουάριο, εκτιμώντας ότι η σύγκρουση θα είχε σύντομη διάρκεια.

Ωστόσο, καθώς οι εχθροπραξίες συνεχίζονται, οι τρεις πηγές εκφράζουν φόβους ότι η εξάντληση των αποθεμάτων μπορεί να αποδυναμώσει την αποτρεπτική ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι σε ανταγωνιστές όπως η Ρωσία και η Κίνα.

Την ίδια στιγμή, τέταρτη πηγή με γνώση της κατάστασης ανέφερε ότι, παρότι η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) έχει σχεδόν εξαντλήσει τα επίγεια πυραυλικά αποθέματα που διέθετε πριν από την έναρξη του πολέμου, κατόρθωσε να αναπληρώσει μέρος τους μεταφέροντας πυραύλους από αμερικανικές στρατιωτικές αποθήκες σε άλλες περιοχές του κόσμου.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι, αν και η παραγωγή ορισμένων πυρομαχικών, όπως βλημάτων πυροβολικού και διαφόρων πυραύλων, κινείται σήμερα σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες για το κατά πόσο τα διαθέσιμα αποθέματα επαρκούν για μια μακρά και παρατεταμένη πολεμική σύγκρουση.

Τα στοιχεία για την κατάσταση των αποθεμάτων διακινήθηκαν εντός της αμερικανικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης την τελευταία εβδομάδα, στο πλαίσιο έντονων συζητήσεων στην κυβέρνηση Τραμπ σχετικά με το πόσο ακόμη μπορούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να συνεχίσουν τις επιθέσεις κατά του Ιράν, χωρίς να περιορίσουν τα στρατιωτικά τους αποθέματα σε επίπεδα που θα επηρέαζαν την ικανότητα αντιμετώπισης άλλων διεθνών κρίσεων.

Οι απαντήσεις από Λευκό Οίκο, Πεντάγωνο και αμυντικές βιομηχανίες

Ερωτηθείς για τις πληροφορίες σχετικά με τα αποθέματα, ο Λευκός Οίκος δημοσιοποίησε δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν «πολύ περισσότερα πυρομαχικά από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο» και «πολύ περισσότερα από όσα χρειαζόμαστε».

Η Lockheed Martin, κατασκευάστρια των πυραύλων ATACMS, PrSM και του αντιβαλλιστικού συστήματος THAAD, δεν σχολίασε τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου ούτε τα επίπεδα των αποθεμάτων. Αντίστοιχα, η Raytheon, που παράγει τους πυραύλους Tomahawk και τα συστήματα αναχαίτισης Patriot, απέφυγε να τοποθετηθεί.

Απαντώντας σε αίτημα για σχόλιο, ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, δήλωσε:

«Ο αμερικανικός στρατός είναι ο ισχυρότερος στον κόσμο και διαθέτει όλα όσα χρειάζεται για να εκτελέσει επιχειρήσεις στον χρόνο και στον τόπο που θα επιλέξει ο Πρόεδρος. Έχουμε πραγματοποιήσει πολλαπλές επιτυχημένες επιχειρήσεις σε διάφορες διοικήσεις μάχης, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι ο αμερικανικός στρατός διατηρεί ένα βαθύ οπλοστάσιο δυνατοτήτων για την προστασία του λαού και των συμφερόντων μας.»