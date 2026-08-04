ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Καλοκαιρινό πανηγύρι στη Wall Street με ώθηση από τα εταιρικά αποτελέσματα και τη βουτιά του πετρελαίου
Χρηματιστήρια
23:03 - 04 Αυγ 2026

Καλοκαιρινό πανηγύρι στη Wall Street με ώθηση από τα εταιρικά αποτελέσματα και τη βουτιά του πετρελαίου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι μετοχές της Wall Street κατέγραψαν εντυπωσιακή άνοδο την Τρίτη (4/8), με τους δείκτες S&P 500 και Dow Jones να σημειώνουν νέα ιστορικά υψηλά, χάρη στα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα και στη νέα υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, η οποία τροφοδοτήθηκε από την αισιοδοξία ότι ενδέχεται να ανοίξει εκ νέου το Στενό του Ορμούζ.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 ενισχύθηκε κατά 1,77%, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό για πρώτη φορά από τον Ιούνιο, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq σημείωσε άνοδο 2,59%, με τη Palantir Technologies να εκτοξεύεται κατά 29%. Ο Dow Jones κέρδισε 956 μονάδες, ή 1,79%, με τη μεγαλύτερη συμβολή να προέρχεται από την Caterpillar, της οποίας η μετοχή ενισχύθηκε κατά 6%, ξεπερνώντας το προηγούμενο ενδοσυνεδριακό ιστορικό υψηλό που είχε σημειώσει τον περασμένο μήνα.

Πέρα από τον τεχνολογικό κλάδο, ο οποίος κατέγραψε άνοδο 4%, σημαντικά κέρδη σημείωσαν και άλλοι τομείς της αγοράς. Ο χρηματοοικονομικός κλάδος ενισχύθηκε κατά 1%, με τη Goldman Sachs να καταγράφει άνοδο άνω του 3%, ενώ οι κλάδοι της βιομηχανίας και των βασικών υλικών κέρδισαν σχεδόν 2% ο καθένας.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν μετά τις δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, σε συνέντευξή του στο CNBC και την εκπομπή Squawk Box. Όπως ανέφερε, «βρισκόμαστε σε συνομιλίες με τους Ιρανούς» και πρόσθεσε ότι «υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει συμφωνία σήμερα ή αύριο για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ και τη σταδιακή επιστροφή σε μια πιο ομαλή κατάσταση στη συγκεκριμένη σύγκρουση».

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) υποχώρησαν κατά 5,69%, κλείνοντας στα 75,77 δολάρια το βαρέλι. Αντίστοιχα, το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς για τις τιμές του πετρελαίου, σημείωσε πτώση 5,26%, στα 79,36 δολάρια ανά βαρέλι.

Η μετοχή της Palantir οδεύει προς την καλύτερη ημερήσια επίδοσή της εδώ και περισσότερο από δύο χρόνια, μετά την ανακοίνωση εξαιρετικών αποτελεσμάτων για το δεύτερο τρίμηνο. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Alex Karp, χαρακτήρισε τις επιδόσεις «εξωπραγματικές», αποδίδοντάς τες στην αυξανόμενη ζήτηση για λύσεις τεχνητής νοημοσύνης που σχετίζονται με την τεχνολογική κυριαρχία των κρατών (AI sovereignty).

Παράλληλα, οι μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, ανακάμπτοντας μετά τις ισχυρές πιέσεις που είχαν δεχθεί τον Ιούλιο. Η Micron Technology ενισχύθηκε κατά 7%, ενώ η Marvell Technology σημείωσε άνοδο 12%.

Η Caterpillar ήταν ο μεγαλύτερος κερδισμένος μεταξύ των εταιρειών του Dow Jones, αφού ανακοίνωσε αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου καλύτερα των εκτιμήσεων και ταυτόχρονα αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις της για την αύξηση των εσόδων. Η εταιρεία επισήμανε ότι η ζήτηση για τον εξοπλισμό της παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή, καθώς επιταχύνεται η κατασκευή κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιπλέον, εκτίμησε ότι το κόστος από τους δασμούς για το σύνολο της χρονιάς θα κινηθεί στο χαμηλότερο άκρο του εύρους που είχε προβλέψει προηγουμένως.

Η τρέχουσα περίοδος ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων εξελίσσεται ιδιαίτερα θετικά, καθώς περισσότερο από το 84% των εταιρειών του S&P 500 που έχουν δημοσιεύσει μέχρι στιγμής τα οικονομικά τους αποτελέσματα έχουν ξεπεράσει τις εκτιμήσεις των αναλυτών, σύμφωνα με τα στοιχεία της FactSet.

«Παρακολουθώντας το χρηματιστήριο να εκτοξεύεται τις τελευταίες τρεις συνεδριάσεις, δύσκολα θα πίστευε κανείς ότι υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα στον κόσμο», σχολίασε ο Thierry Wizman, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής συναλλάγματος και επιτοκίων της Macquarie Group. «Ακόμη και οι εταιρείες ημιαγωγών έχουν ανακάμψει μετά τη μεγάλη διόρθωση του Ιουλίου, καθώς αρκετοί από τους μεγάλους επενδυτές στην τεχνητή νοημοσύνη κατάφεραν να καθησυχάσουν τις ανησυχίες των αναλυτών ότι οι τεράστιες επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων επιβαρύνουν υπερβολικά τις ταμειακές τους ροές. Παράλληλα, μέχρι στιγμής, τα εταιρικά αποτελέσματα στις ΗΠΑ δεν έχουν απογοητεύσει συνολικά.»

Οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες είχαν ήδη καταγράψει ισχυρή άνοδο στη συνεδρίαση της Δευτέρας, inaugurating θετικά τις συναλλαγές του Αυγούστου. Ο Dow Jones έκλεισε τότε σε νέο ιστορικό υψηλό, ενώ η Amazon ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 3 τρισ. δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία. Ωστόσο, την Τρίτη η μετοχή της υποχώρησε κατά 2%, μετά την ανακοίνωση ότι ο Τζεφ Μπέζος κατέθεσε σχέδιο πώλησης μετοχών αξίας περίπου 4 δισ. δολαρίων.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/08/2026 - 23:15
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

CNN: Ο Τραμπ κατά των υπερκερδών των πετρελαϊκών, αλλά η αγορά έχει τον τελευταίο λόγο
Εμπορεύματα

CNN: Ο Τραμπ κατά των υπερκερδών των πετρελαϊκών, αλλά η αγορά έχει τον τελευταίο λόγο

Θέουτα: Πώς μια εβδομάδα χάους άνοιξε νέο μέτωπο για το μεταναστευτικό στην Ευρώπη
Ειδήσεις

Θέουτα: Πώς μια εβδομάδα χάους άνοιξε νέο μέτωπο για το μεταναστευτικό στην Ευρώπη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

CNN: Ο Τραμπ κατά των υπερκερδών των πετρελαϊκών, αλλά η αγορά έχει τον τελευταίο λόγο
Εμπορεύματα

CNN: Ο Τραμπ κατά των υπερκερδών των πετρελαϊκών, αλλά η αγορά έχει τον τελευταίο λόγο

Wall Street: Νέα ενδοσυνεδριακά ρεκόρ για S&amp;P 500 και Dow
Χρηματιστήρια

Wall Street: Νέα ενδοσυνεδριακά ρεκόρ για S&P 500 και Dow

Wall Street: Ράλι-ρεκόρ για τον Dow – Πρωταγωνίστησαν οι Big Tech
Χρηματιστήρια

Wall Street: Ράλι-ρεκόρ για τον Dow – Πρωταγωνίστησαν οι Big Tech

Κέρδη στη Wall Street μετά το μήνυμα «αυτοσυγκράτησης» του Τραμπ στο Ιράν
Χρηματιστήρια

Κέρδη στη Wall Street μετά το μήνυμα «αυτοσυγκράτησης» του Τραμπ στο Ιράν 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
04/08/2026 - 23:03

Καλοκαιρινό πανηγύρι στη Wall Street με ώθηση από τα εταιρικά αποτελέσματα και τη βουτιά του πετρελαίου

Ειδήσεις
04/08/2026 - 22:30

Ουκρανία: Ο πρώην αρχηγός του στρατού «φρενάρει» τις προσδοκίες για ένταξη στο ΝΑΤΟ

Αυτοδιοίκηση
04/08/2026 - 22:00

Δήμαρχος Πάρου: Απορρίπτει τις ευθύνες που του αποδίδονται για τη μεγάλη πυρκαγιά – Τι υποστηρίζει

Magazino
04/08/2026 - 21:30

Πώς να μιλήσετε στα παιδιά για τη φωτιά

Ειδήσεις
04/08/2026 - 21:13

Μυστράς: Χειροπέδες σε 55χρονο για την υπόθεση «εξαφάνισης» του πατέρα του - Το παρασκήνιο

Εμπορεύματα
04/08/2026 - 21:00

CNN: Ο Τραμπ κατά των υπερκερδών των πετρελαϊκών, αλλά η αγορά έχει τον τελευταίο λόγο

Αναλύσεις
04/08/2026 - 20:30

Παπουτσάνης: Εξαγωγές, επώνυμα προϊόντα και ξενοδοχεία «τράβηξαν» την ανάπτυξη το α' εξάμηνο

Αναλύσεις
04/08/2026 - 20:00

Cenergy Holdings: Νέα υψηλά σε κέρδη και ανεκτέλεστο – EBITDA έως €420 εκατ. το 2026

Περιβάλλον
04/08/2026 - 19:44

Πυρκαγιές: Ο πρώτος απολογισμός και οι κρίσιμες προτεραιότητες για την επόμενη μέρα

Ειδήσεις
04/08/2026 - 19:18

Θέουτα: Πώς μια εβδομάδα χάους άνοιξε νέο μέτωπο για το μεταναστευτικό στην Ευρώπη

Ανακοινώσεις
04/08/2026 - 18:44

Παπουτσάνης: Ισχυρή άνοδος κερδοφορίας στο εξάμηνο – «Βλέπει» διψήφια ανάπτυξη το 2026

Ειδήσεις
04/08/2026 - 18:25

Πολεμική Αεροπορία: Οι οδηγίες κατάταξης για τους νέους σπουδαστές της ΣΜΥΑ

Αναλύσεις
04/08/2026 - 18:21

FLEXOPACK: Ενεργοποιήθηκε το πρόγραμμα δικαιωμάτων προαίρεσης – 82.400 νέες μετοχές εισάγονται στο ΧΑ

Αναλύσεις
04/08/2026 - 18:03

IDEAL Holdings: Ξεκινά πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών έως €1,75 εκατ. μέσω της Πειραιώς Χρηματιστηριακής

Ειδήσεις
04/08/2026 - 17:59

Σέρρες: Άγρια δολοφονία 68χρονου στο σπίτι του – Στο μικροσκόπιο συγγενικό πρόσωπο

Σχόλια Αγοράς
04/08/2026 - 17:52

Cenergy και τράπεζες υπέγραψαν την παραμονή του ΓΔ πάνω από τις 2.600 μονάδες

Ειδήσεις
04/08/2026 - 17:48

Αυστρία: Νέο ιστορικό ρεκόρ ζέστης στους 40,8°C – Στο «κόκκινο» η ξηρασία

Magazino
04/08/2026 - 17:47

90 χρόνια από το Καθεστώς της 4ης Αυγούστου: Η δικτατορία του Μεταξά που σημάδεψε τον Μεσοπόλεμο

Ειδήσεις
04/08/2026 - 17:38

Reuters: «Άδειασαν» οι αμερικανικές αποθήκες από πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

Πολιτική
04/08/2026 - 17:23

Μαξίμου: Διυπουργική σύσκεψη την Τετάρτη (5/8) για τις αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους

Ειδήσεις
04/08/2026 - 17:13

Μέση Ανατολή: «Παράθυρο» ελπίδας για συμφωνία από Κατάρ και ΗΠΑ – Νέα «βουτιά» στο πετρέλαιο

Οικονομία
04/08/2026 - 17:12

ΥΠΑΝ: Βλέπει να αποδίδει η συμφωνία για τη μείωση τιμών

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
04/08/2026 - 17:04

ΑΑΔΕ: Νέα «έξυπνη» πλατφόρμα για τις αγροτικές επιδοτήσεις – Τι αλλάζει για τους παραγωγούς

Χρηματιστήρια
04/08/2026 - 16:56

Wall Street: Νέα ενδοσυνεδριακά ρεκόρ για S&P 500 και Dow

Ειδήσεις
04/08/2026 - 16:44

Μπέσεντ: Πιθανή συμφωνία με το Ιράν εντός 48 ωρών για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Ειδήσεις
04/08/2026 - 16:27

Θέουτα: Στους 75 οι νεκροί μετανάστες – 70.000 έχουν επιστρέψει στο Μαρόκο

Ειδήσεις
04/08/2026 - 16:18

Η ΕΠΟ συντάσσεται με την UEFA και αποσύρει τη στήριξή της στον Ινφαντίνο

Πολιτική
04/08/2026 - 16:12

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση πορεύεται «χωρίς πρόγραμμα» στην ακτοπλοΐα, εμείς έχουμε σχέδιο

Πολιτική
04/08/2026 - 16:01

Ούτε η Μουτσάτσου έμεινε – Νέο κύμα αποχωρήσεων στην «Ελπίδα» της Καρυστιανού

Επιχειρήσεις
04/08/2026 - 15:42

Γερμανία: Σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις απορρίπτουν τη μερική αναρρωτική άδεια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ