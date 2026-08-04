Το τελευταίο «αντίο» στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη - Ο επικήδειος Μητσοτάκη (video)

Στη Μητρόπολη Αθηνών τελέστηκε σήμερα, Τρίτη 4/8 η κηδεία του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, του πρώην υπουργού και κορυφαίου στελέχους της Νέας Δημοκρατίας που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών.

Επικήδειο ομιλία εκφώνησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος εξήρε την πορεία του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη λέγοντας ότι «δεν πέρασε απλώς από τον δημόσιο βίο, αλλά μαζί με άλλους της γενιάς του τον σμίλεψε επί δεκαετίες. Γιατί ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν φτιαγμένος από κείνο το σπάνιο υλικό το σπάνιο μέταλλο μιας άλλης εποχής».

Σημείωσε ότι ήταν στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της πατρίδας μας και υπήρξε ο τελευταίος εκπρόσωπος μιας Βουλής, η οποία αντιλαμβανόταν την πολιτική όχι ως ένα πρόσκαιρο εντυπωσιασμό αλλά ως ένα πεδίο προσφοράς και ευθύνες.

«Στην πορεία του ανέλαβε όποια αποστολή του ζητήθηκε. Βουλευτής, ευρωβουλευτής κορυφαίος υπουργός σε πολλά χαρτοφυλάκια, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Και παρών σε όποια μάχη και χρειάστηκε να δώσει» σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

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«Πίστευα και πιστεύω ότι η πολιτική οφείλει να διαμορφώνουν τις καταστάσεις και όχι να διαμορφώνεται απ’ αυτές’ είχε πει σε μία δημόσια τοποθέτηση του» συνέχισε ο πρωθυπουργός. «Όταν ρωτήθηκε αν συμφωνεί με το βρετανικό απόφθεγμα ότι η πολιτική σημαίνει να σκοτώνεις με χαμόγελο, τα λόγια του ήταν αφοπλιστικά: Εγώ πάντως προτιμώ το χαμόγελο, έχει απαντήσει» είπε για τον εκλιπόντα.

Και συνέχισε: «Αυτά τα χαρακτηριστικά τον έκαναν τόσο αγαπητό σε φίλους αλλά και σε πολιτικούς αντιπάλους. Εκείνο που συγκρατώ πάντα ήταν οι πολύτιμες συμβουλές του. Τις προσέφερε πάντα απλόχερα. Τις είχα ακούσει θυμάμαι το 2017 προσκεκλημένος στο κτήμα του. Εκεί γνώρισα καλύτερα τον άνθρωπο πέρα από τον πολιτικό».

«Σεβαστέ μας Γιάννη, μάς αφήνεις βαριά κληρονομιά την ευθύνη απέναντι στην πατρίδα, την αφοσίωση σε αξίες, κυρίως όμως μια αυθεντική πολιτική ευγένεια που τόσο μας λείπει αυτές τις εποχές. Για όλα αυτά η Ελλάδα αλλά και η μεγάλη μας παράταξη η Νέα Δημοκρατία θα σε ευχαριστούν» κατέληξε ο Κυρ. Μητσοτάκης.

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