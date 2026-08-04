Διπλωματικό θρίλερ ΗΠΑ – Ιράν: «Παράθυρο» ελπίδας από Κατάρ και Μπέσεντ – Νέα «βουτιά» στο πετρέλαιο  

Σε «πολύ προχωρημένο στάδιο» βρίσκονται οι συνομιλίες για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ. Ωστόσο, την ίδια ημέρα (Τρίτη 4/8), τα πράγματα στα Στενά του Ορμούζ δείχνουν πως η κατάσταση είναι – για μία ακόμη φορά – πιο περίπλοκη.

Μία νέα επίθεση σε πλοίο που διερχόταν από το κρίσιμο πέρασμα «θολώνει» εκ νέου τις ελπίδες για συμφωνία, παρά τα ενθαρρυντικά μηνύματα.

Η βρετανική υπηρεσία παρακολούθησης θαλάσσιας κυκλοφορίας του Πολεμικού Ναυτικού (UKMTO) ανέφερε ότι φορτηγό πλοίο επλήγη από άγνωστο βλήμα ανοικτά των ακτών του Ομάν νωρίς το πρωί της Τρίτης. Η UKMTO δεν ταυτοποίησε το πλοίο ούτε απέδωσε ευθύνη για την επίθεση, όμως το περιστατικό υπενθύμισε ότι η εμπορική ναυσιπλοΐα παραμένει ευάλωτη, ακόμη και ενώ συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες για την επαναλειτουργία της διαδρομής.

Παράλληλα, οι διαπραγματεύσεις φαίνεται πως έχουν κολλήσει στο θέμα του Ορμούζ και της επιβολής «διοδίων», με τις ΗΠΑ να απορρίπτουν το αίτημα της Τεχεράνης και να ζητούν διαβεβαιώσεις ότι το Ιράν και οι σύμμαχοί του δεν θα απειλήσουν τα εδάφη τους.

Ωστόσο, ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε πως η Ουάσιγκτον είναι σε διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη και «υπάρχει πιθανότητα να επιτευχθεί συμφωνία σήμερα ή αύριο, ώστε να ανοίξουν τα Στενά και να κινηθούμε προς μια πιο ομαλοποιημένη κατάσταση στη σύγκρουση».

Ερωτηθείς αν το Ιράν θα έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει τέλη διέλευσης, ο υπουργός απάντησε: «Θα πρόκειται για πλήρη ελευθερία της ναυσιπλοΐας.»

ΥΠΕΞ Κατάρ: Έτοιμο το κείμενο μίας πιθανής συμφωνίας

Την ίδια ώρα, το ΥΠΕΞ του Κατάρ δήλωσε δια του εκπροσώπου του ότι «οι προσπάθειες συνεχίζονται με τη συμμετοχή όλων των πλευρών. Αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε για μια διπλωματική λύση».

Οι συνομιλίες είναι σε εξέλιξη και βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, υπογραμμίστηκε ακόμη, ενώ ο Ματζέντ αλ-Ανσάρι (εκπρόσωπος ΥΠΕΞ) σημείωσε: «Συνεργαζόμαστε με όλες τις πλευρές για να προχωρήσει αυτή η προσπάθεια. Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι οι διαβουλεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή».

Υποστήριξε, δε, πως ανταλλάσσονται συνεχώς προσχέδια και πως «έχει διαμορφωθεί το κείμενο μιας πιθανής συμφωνίας και κυκλοφορεί μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών».

«Ελπίζουμε ότι, αν οι συνομιλίες επαναληφθούν σύντομα, θα μπορέσουμε να προωθήσουμε μια ευρύτερη συμφωνία που θα μας οδηγήσει ξανά σε μια κατάσταση ειρήνης στην περιοχή», κατέληξε ο ίδιος.

Νέα πτώση στο πετρέλαιο

Σε αυτό το ταραγμένο σκηνικό, το πετρέλαιο είχε αρχίσει αρχικά ανοδικά, με κέρδη πάνω από 1%. Ωστόσο, οι δηλώσεις Μπέσεντ και τα αισιόδοξα μηνύματα από το Κατάρ έδωσαν το «σήμα» για νέα καθοδική πορεία των τιμών. Έτσι, το Brent έκανε «βουτιά» 4,5% στα 79,96 δολάρια και το αμερικανικό αργό έπεσε στα 76,2 δολάρια με απώλειες κοντά στο 5,15%.