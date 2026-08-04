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Παπουτσάνης: Ισχυρή άνοδος κερδοφορίας στο εξάμηνο – «Βλέπει» διψήφια ανάπτυξη το 2026
Ανακοινώσεις
18:44 - 04 Αυγ 2026

Παπουτσάνης: Ισχυρή άνοδος κερδοφορίας στο εξάμηνο – «Βλέπει» διψήφια ανάπτυξη το 2026

Reporter.gr Newsroom
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Με ενισχυμένες πωλήσεις, βελτιωμένα περιθώρια κερδοφορίας και δυναμική στις εξαγωγές ολοκλήρωσε το πρώτο εξάμηνο του 2026 η Παπουτσάνης, καταγράφοντας κύκλο εργασιών 40,7 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η εταιρεία εμφανίζει ισχυρότερη δυναμική στο δεύτερο τρίμηνο, με τις πωλήσεις να ενισχύονται κατά 10%, ενώ η διοίκηση διατηρεί τον στόχο για διψήφια ανάπτυξη εσόδων και περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας στο σύνολο της χρήσης.

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας το Α’ Εξάμηνο 2026 ανήλθε σε 40,7 εκατ. ευρώ, έναντι συγκρίσιμων πωλήσεων 38,6 εκατ. ευρώ το Α’ Εξάμηνο 2025*, παρουσιάζοντας αύξηση 5%, με την αξία των εξαγωγών να αντιπροσωπεύει το 55% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Σημειώνεται ότι σε συνέχεια του πρώτου τριμήνου, στη διάρκεια του οποίου οι πωλήσεις παρέμειναν σχεδόν σταθερές, το δεύτερο τρίμηνο ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά 10% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Το μικτό κέρδος κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 ανήλθε σε 14,7 εκατ. ευρώ έναντι 13,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Το μικτό περιθώριο κέρδους το πρώτο εξάμηνο 2026 ανήλθε σε 36% (34% το 1ο εξάμηνο του 2025).

Τα έξοδα διάθεσης, διοίκησης, έρευνας και ανάπτυξης της Εταιρείας ανήλθαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 σε 10 εκατ. ευρώ έναντι 9,1 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10%,

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 6,2 εκατ. ευρώ έναντι 5,7 εκατ. ευρώ το Α’ εξάμηνο του 2025 βελτιωμένα κατά 8%.

Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας ανήλθαν σε 4,0 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 3,5 εκατ. ευρώ το Α’ εξάμηνο του 2025, βελτιωμένα κατά 15%. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 3,4 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 3,2 εκατ. ευρώ το Α’ εξάμηνο του 2025, βελτιωμένα κατά 8%.

Επισκόπηση ανά Τομέα Δραστηριότητας

ΕΠΩΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: Η κατηγορία των επώνυμων προϊόντων κατέγραψε ανάπτυξη κατά 8% σε σύγκριση με το Α’ Εξάμηνο 2025, οδηγούμενη κυρίως από τις κατηγορίες οικιακής φροντίδας.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις στις κατηγορίες Οικιακής Φροντίδας αυξήθηκαν κατά 20% το Α’ Εξάμηνο του 2026, χάρη στην θετική ανταπόκριση των καταναλωτών στα καινοτόμα προϊόντα της Παπουτσάνης. Παράλληλα, οι παραδοσιακές κατηγορίες Προσωπικής Περιποίησης, διατηρήθηκαν στα επίπεδα του Α’ Εξαμήνου 2025.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: Η συνολική εικόνα της κατηγορίας επηρεάστηκε από τη μειωμένη δραστηριότητα στις παραγωγές ξενοδοχειακών προϊόντων για τρίτους, γεγονός που οφείλεται κυρίως σε υψηλή περσινή βάση, λόγω spot παραγωγών για την κάλυψη των αναγκών συγκεκριμένου πελάτη το Α’ τρίμηνο του 2025.

Συνολικά, η κατηγορία διαμορφώθηκε σε επίπεδα κατά 7% χαμηλότερα σε σχέση με το 2025, ενώ η πρόβλεψη για το σύνολο του έτους παραμένει θετική. Η υποκατηγορία των επώνυμων ξενοδοχειακών προϊόντων συνεχίζει να διευρύνει την πελατειακή της βάση, σημειώνοντας ανάπτυξη κατά 8%, το πρώτο εξάμηνο του 2026.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΡΙΤΩΝ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ): Οι πωλήσεις της κατηγορίας σημείωσαν αύξηση 9% σε σχέση με το Α’ Εξάμηνο 2025, η οποία συνδέεται κυρίως με την ανάπτυξη υφιστάμενων συνεργασιών, αλλά και επέκταση σε νέες συνεργασίες.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΑΠΩΝΟΜΑΖΩΝ: Οι πωλήσεις σαπωνομαζών παρουσίασαν αύξηση κατά 4% και προβλέπεται να διατηρήσουν τη θετική αυτή δυναμική για το υπόλοιπο του έτους.

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Επιχειρηματική προοπτική

Για το σύνολο του έτους, η Διοίκηση της Παπουτσάνης διατηρεί τις προβλέψεις της για διψήφια ανάπτυξη του κύκλου εργασιών και αντίστοιχη βελτίωση της συνολικής κερδοφορίας, βασιζόμενη σε:

  • νέες συνεργασίες και περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων,
  • συνεχιζόμενη ενίσχυση των επωνύμων προϊόντων, καθώς και
  • τις εξελίξεις στον ευρωπαϊκό παραγωγικό χάρτη, με τον περιορισμό παραγωγικών εγκαταστάσεων, γεγονός που δημιουργεί ευκαιρίες, και ήδη έχει φέρει νέες συνεργασίες στην Παπουτσάνης στις κατηγορίες παραγωγών για τρίτους και σαπωνομαζών.

Ήδη για το τρίτο τρίμηνο του 2026 σημειώνεται ενισχυμένη ζήτηση από την πελατειακή βάση της Εταιρείας που αναμένεται να οδηγήσει σε ισχυρή διψήφια ανάπτυξη, ενώ και οι πρώτες ενδείξεις για το τελευταίο τρίμηνο του 2026 είναι, επίσης ιδιαίτερα ενθαρρυντικές.

Αναλυτικά ανά πυλώνα δραστηριότητας:

  • Ο πυλώνας των επώνυμων προϊόντων Παπουτσάνης αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα και αναμένεται να διατηρήσει και το 2026 την δυναμική ανάπτυξή του, μέσω του εμπλουτισμού της γκάμας των προϊόντων προσωπικής περιποίησης και της μεγαλύτερης διείσδυσης στην κατηγορία της οικιακής φροντίδας. Επιπλέον, ενισχυμένες προβλέπεται να είναι και οι εξαγωγές των επώνυμων προϊόντων μας για το 2026.
  • Ο τομέας των ξενοδοχειακών προϊόντων αναμένεται να διατηρηθεί στα επίπεδα του 2025. Πιο αναλυτικά, η υποκατηγορία των επωνύμων ξενοδοχειακών προϊόντων τόσο στην Ελλάδα, όσο και το εξωτερικό αναμένεται να συνεχίσει την αυξητική της πορεία ενισχύοντας τη θέση των Brands της Παπουτσάνης (Olivia, Olivia Thinks, Sarbacane, Le Jardin Med, Skin Essential, κλπ.) τόσο στην ελληνική, όσο και ευρωπαϊκή αγορά. Η υποκατηγορία παραγωγών ξενοδοχειακών προϊόντων για τρίτους παραμένει σε ικανοποιητικά επίπεδα, αναμένεται όμως να κινηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το 2025, λόγω spot παραγωγών για την κάλυψη συγκεκριμένου πελάτη το Α’ τρίμηνο του 2025.
  • Τέλος, οι κατηγορίες παραγωγών για τρίτους και ειδικών σαπωνομαζών αναμένεται να συνεχίσουν τη δυναμική τους ανάπτυξη, κυρίως μέσω διεύρυνσης του πελατολογίου και περαιτέρω ανάπτυξης της γκάμας των προϊόντων που παράγουμε για τους πελάτες αυτούς, αλλά και ανάπτυξης των συνθετικών σαπωνομαζών.
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