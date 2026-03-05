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Ο πόλεμος και η αλλαγή του δημοσκοπικού σκηνικού
Ανεμοδείκτης
12:45 - 05 Μαρ 2026

Ο πόλεμος και η αλλαγή του δημοσκοπικού σκηνικού

Άγγελος Κωβαίος
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Οσο και αν η Ελλάδα δεν έχει άμεση εμπλοκή στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, η κυβέρνηση είναι εκ των συνθηκών αναγκασμένη να διαχειρίζεται μία εξαιρετικά ευαίσθητη συνθήκη.

Και είναι γεγονός ότι οι αποφάσεις του Πρωθυπουργού και οι κυβερνητικοί χειρισμοί είναι οι απολύτως ενδεδειγμένοι. Και η αμυντική συνδρομή στην Κύπρο αποφασίστηκε και υλοποιείται άψογα και η αποστολή της συστοιχίας των Patriot στην Κάρπαθο ήταν ορθή απόφαση. Είναι κινήσεις με ειδικό βάρος, ουσία και υψηλό συμβολισμό.

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι, όπως ήδη διαπιστώνουν οι ερευνητές, ότι το δημοσκοπικό σκηνικό μεταβάλλεται, αφού φεύγουν από το προσκήνιο οι διάφορες ανοησίες και αποκτούν πολύ μεγαλύτερη σημασία τα σοβαρά και τα κρίσιμα…

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