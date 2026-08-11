Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

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Σε ισχύ τίθεται την Τετάρτη (12/8), από τις 08:00 έως τις 20:00, η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και κάθε είδους τροχοφόρων σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές της Χαλκιδικής, με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής Γιάννη Κουφίδη.

Το μέτρο λαμβάνεται εξαιτίας του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς, καθώς ο δείκτης επικινδυνότητας έχει ανέλθει στο 3.

Η απαγόρευση αφορά συγκεκριμένα σημεία στους δήμους Κασσάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη.

Στον Δήμο Κασσάνδρας, το μέτρο εφαρμόζεται στη χερσόνησο της Κασσάνδρας και ειδικότερα στην «Κορυφογραμμή», από το Κασσανδρινό έως την Αγία Παρασκευή, καθώς και στις περιοχές «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» της Τοπικής Κοινότητας Παλιουρίου.

Στον Δήμο Σιθωνίας, η απαγόρευση αφορά την κορυφογραμμή Δραγουνδέλι στη χερσόνησο της Σιθωνίας, από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό έως τη Συκιά.

Στον Δήμο Αριστοτέλη, περιλαμβάνονται οι περιοχές από την Κομίτσα έως την Ουρανούπολη, καθώς και τα Τσάμια Στρατονίκης, η Φυσώκα και το Σκοπευτήριο Στρατωνίου.

Για την τήρηση του μέτρου θα πραγματοποιούνται έλεγχοι στα σημεία εισόδου των δασικών δρόμων, με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας. Παράλληλα, προβλέπεται η απομάκρυνση όσων εντοπίζονται στις συγκεκριμένες περιοχές, με εξαίρεση τα μέλη των εθελοντικών οργανώσεων που συμμετέχουν στις δράσεις πυροπροστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής καλεί κατοίκους και επισκέπτες να συμμορφωθούν με την απαγόρευση και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Όπως επισημαίνεται, η τήρηση του μέτρου είναι απαραίτητη για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, των δασικών οικοσυστημάτων και της δημόσιας περιουσίας.

Υπενθυμίζεται ότι η παραβίαση της σχετικής απόφασης προβλέπει την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 300 ευρώ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.