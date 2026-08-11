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Σικελία: Έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα στην Αίτνα - Προβλήματα στις αερομεταφορές
Ειδήσεις
14:50 - 11 Αυγ 2026

Σικελία: Έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα στην Αίτνα - Προβλήματα στις αερομεταφορές

Reporter.gr Newsroom
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Σε φάση έντονης ηφαιστειακής δραστηριότητας βρίσκεται η Αίτνα, προκαλώντας σημαντικές αναταράξεις στις αερομεταφορές της Σικελίας, καθώς οι συνεχείς εκπομπές ηφαιστειακής τέφρας έχουν οδηγήσει σε επανειλημμένες αναστολές πτήσεων στο αεροδρόμιο της Κατάνιας, επηρεάζοντας χιλιάδες επιβάτες.

Πιο αναλυτικά, η νέα εκρηκτική δραστηριότητα εκδηλώθηκε τις προηγούμενες ημέρες και σταδιακά εντάθηκε, με το μεγαλύτερο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης να εκτοξεύει στην ατμόσφαιρα μεγάλες ποσότητες καπνού, τέφρας και λάβας. Η κατάσταση οδήγησε τις αρμόδιες αρχές στην επιβολή περιορισμών σε τμήματα του εναέριου χώρου γύρω από την Κατάνια, καθώς το ηφαιστειακό νέφος κρίθηκε δυνητικά επικίνδυνο για την ασφάλεια των αεροσκαφών.

Νέα στοιχεία από την περιοχή καταγράφουν την περαιτέρω εξέλιξη του φαινομένου. Το βράδυ της Δευτέρας άνοιξε νέα εκρηκτική ρωγμή στη Valle del Bove, σε υψόμετρο περίπου 1.900 μέτρων. Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, συνολικά τρεις ηφαιστειακές στοές παραμένουν ενεργές, ενώ συνεχίζεται η εκρηκτική δραστηριότητα στον κρατήρα Voragine.

Το αεροδρόμιο Fontanarossa της Κατάνιας, βασική πύλη εισόδου για το ανατολικό τμήμα της Σικελίας και σημαντικό κόμβο για εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο, ανακοίνωσε επανειλημμένες αναστολές αφίξεων. Παράλληλα, αρκετές πτήσεις χρειάστηκε να εκτραπούν προς άλλα αεροδρόμια του νησιού, κυρίως προς το Παλέρμο, ενώ σημαντικός αριθμός δρομολογίων σημείωσε μεγάλες καθυστερήσεις ή ακυρώθηκε.

Η ηφαιστειακή δραστηριότητα συνεχίζεται, με νέα εκρηκτική στοά να έχει ανοίξει στη Valle del Bove, σε υψόμετρο περίπου 2.090 μέτρων, σύμφωνα με νεότερες παρατηρήσεις από την περιοχή.

Ειδικότερα, οι ηφαιστειολόγοι επικεντρώνουν την παρακολούθησή τους στον κρατήρα Voragine, όπου καταγράφονται ισχυρές εκπομπές τέφρας, σιντριβάνια λάβας και νέες ροές. Οι τελευταίες κατευθύνονται προς τις περιοχές Valle del Bove και Valle del Leone. Η ένταση του φαινομένου μεταβάλλεται συνεχώς, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη διαρκή παρακολούθηση της ηφαιστειακής δραστηριότητας.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν θέσει σε αυξημένη επιφυλακή τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και αεροναυτιλίας, ενώ συστήνουν στους ταξιδιώτες να παρακολουθούν διαρκώς τις ενημερώσεις σχετικά με την κατάσταση των πτήσεών τους.

Παράλληλα, έχουν ληφθεί μέτρα για την εξυπηρέτηση των επιβατών που αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω των περιορισμών στις αερομεταφορές, μεταξύ άλλων μέσω της ενίσχυσης των σιδηροδρομικών συνδέσεων μεταξύ των μεγαλύτερων πόλεων της Σικελίας.

Κλείνοντας, να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής, οι ροές λάβας κινούνται σε ακατοίκητες περιοχές, χωρίς να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή άμεση απειλή για κατοικημένες ζώνες.

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