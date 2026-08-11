PEUGEOT E-208 GTi: Ανησυχίες

H PEUGEOT αποκάλυψε πριν από λίγες ημέρες την έκδοση παραγωγής ενός ανήσυχου σε επιδόσεις μοντέλου

Είναι το E-208 GTi, που γλυκοκοιτάζει τις πίστες και στρίβει σαν γνήσιο αγωνιστικό. Σαφώς, υπάρχουν γερές ρίζες στις οποίες το E-208 GTi έχει ισχυρό δέσιμο. Ειδικότερα, ο νέος εκπρόσωπος της εμβληματικής αυτής σειράς συνεχίζει την ιστορία που ξεκίνησε πριν από τέσσερις δεκαετίες το θρυλικό PEUGEOT 205 GTi. Για αυτό το λόγο και η τεχνική εξέλιξη του E-208 GTi προέρχεται από το αγωνιστικό της τμήμα, το PEUGEOT Sport. Το νέο μοντέλο φέρει ηλεκτροκινητήρα που κατασκευάζεται στη Γαλλία και αποδίδει 280 ίππους και άφθονη ροπή στα 345 Nm. Σε επιδόσεις το σπορ ηλεκτρικό μοντέλο καταφέρει να επιταχύνει από τα 0–100 χλμ./ώρα σε μόλις 5,7 δευτερόλεπτα και η τελική ταχύτητα σταματά στα 180 χλμ./ώρα.

Χάρη στην μπαταρία χωρητικότητας 54 kWh, η έκδοση GTi προσφέρει αυτονομία 350 χιλιομέτρων στο μικτό κύκλο. Το Peugeot E-208 GTi διαθέτει επίσης διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης ενσωματωμένο στο μειωτήρα, το οποίο βελτιστοποιεί τη συμπεριφορά στις στροφές, προσφέροντας ευελιξία, απόδοση και σταθερότητα.