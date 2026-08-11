Πολιτικοί αρχηγοί: Βουτιές με το μυαλό στη ΔΕΘ

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Διακοπές με το μυαλό στη ΔΕΘ και κατ' επέκταση στις εκλογές κάνουν οι πολιτικοί αρχηγοί.

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, βρίσκεται ήδη στα Χανιά και έδωσε... άδεια στους υπουργούς του μέχρι τις 17 του Αυγούστου.

Αυτό το διάστημα αξιοποιούν και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί για να ξεκουραστούν, αν και βρίσκονται σε ανοιχτή επικοινωνία με τα επιτελεία τους.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης βρίσκεται στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κρήτη , όπου συνδυάζει ολιγοήμερες διακοπές με επαφές στην περιφέρεια.

Ο Αλέξης Τσίπρας κάνει διακοπές με την οικογένειά του, χωρίς να ανακοινωθεί επίσημα ο προορισμός του για λόγους ιδιωτικότητας.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας περνάει τις ημέρες του Αυγούστου στο σταθερό του καταφύγιο στον Θεολόγο Φθιώτιδας , όπου διατηρεί εξοχική κατοικία.

Ο Στέφανος Κασσελάκης συνδυάζει διακοπές και δουλειά σε Αθήνα και Σπέτσες, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος δεν έχει ανακοινώσει ποιον προορισμό επέλεξε.

Όσο για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπως γράψαμε βρίσκεται στη Σύρο, αλλά σίγουρα θα κάνει ένα πέρασμα για από τη γενέτειρά του, την Ήπειρο.