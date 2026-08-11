PEUGEOT 2008: Διευρύνει τη γκάμα του

Tο PEUGEOT 2008, ένα από τα πλέον επιτυχημένα B-SUV της ελληνικής αγοράς, διευρύνει τη γκάμα του με τον νέας γενιάς κινητήρα βενζίνης Turbo 100

Από την αποδοτική έκδοση βενζίνης έως τις 2 προηγμένες υβριδικές εκδόσεις με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη e-DCS6, το best seller SUV της PEUGEOT προσφέρει σήμερα μία από τις πιο ολοκληρωμένες προϊοντικές προτάσεις της κατηγορίας του, με ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές και άμεση διαθεσιμότητα.

Νέος κινητήρας Turbo 100

Ο νέος κινητήρας Turbo 100 αποτελεί την τρίτη γενιά κινητήρων βενζίνης της PEUGEOT, αντικαθιστώντας τον πολυβραβευμένο PureTech, και αναπτύχθηκε εξαρχής με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης, της οικονομίας και της αξιοπιστίας. Πρόκειται για έναν 3κύλινδρο κινητήρα 1.199 κ.εκ., στον οποίο το 70% των εξαρτημάτων είναι νέας σχεδίασης. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται η καδένα χρονισμού, ο υπερσυμπιεστής μεταβλητής γεωμετρίας, το σύστημα άμεσου ψεκασμού υψηλής πίεσης, τα έμβολα και ο κορμός του κινητήρα.

Η νέα αρχιτεκτονική αποδίδει 101 ίππους στις 5.500 σ.α.λ. και μέγιστη ροπή 205 Nm από τις μόλις 1.750 σ.α.λ., προσφέροντας άμεση απόκριση και ελαστικότητα στην καθημερινή οδήγηση.

Ο υπερσυμπιεστής μεταβλητής γεωμετρίας βελτιστοποιεί τη λειτουργία του κινητήρα σε όλο το φάσμα των στροφών, ενισχύοντας την απόδοση στις χαμηλές στροφές και προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη οδηγική άνεση. Παράλληλα, το νέο σύστημα άμεσου ψεκασμού υψηλής πίεσης (350 bar), σε συνδυασμό με τη λειτουργία βάσει του κύκλου Miller και την υψηλή σχέση συμπίεσης, συμβάλλουν στη βελτίωση της θερμοδυναμικής απόδοσης, μειώνοντας την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO₂.

Η υιοθέτηση καδένας χρονισμού και η συνολική ανασχεδίαση του κινητήρα ενισχύουν σημαντικά την αξιοπιστία, ενώ το διάστημα προγραμματισμένης συντήρησης αυξάνεται πλέον στα 2 χρόνια ή 25.000 χιλιόμετρα.

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Στο πλαίσιο του προγράμματος, το νέο PEUGEOT 2008 Turbo 100 στην έκδοση Style Plus διατίθεται από 21.400€