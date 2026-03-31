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«Ακροδεξιός» ο Αδωνις, λέει το ΠΑΣΟΚ, όμως συνεργαζόταν μαζί του όταν ήταν στον ΛΑΟΣ
Ανεμοδείκτης
15:50 - 31 Μαρ 2026

«Ακροδεξιός» ο Αδωνις, λέει το ΠΑΣΟΚ, όμως συνεργαζόταν μαζί του όταν ήταν στον ΛΑΟΣ

Reporter.gr Newsroom
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Το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι έχει χαράξει μία στρατηγική και μία τακτική, τις οποίες θα ακολουθήσει έως τις εκλογές, όπου και θα κριθούν εκ του αποτελέσματος.  

Αφότου λοιπόν αποφασίστηκε το «καμία περίπτωση συνεργασίας με τη ΝΔ», τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ παρουσιάζουν το κυβερνών κόμμα ως ακροδεξιό, επικαλούμενα τον Αδωνι Γεωργιάδη, τον Μάκη Βορίδη και τον Θάνο Πλεύρη.

Μπορεί εύκολα να κατανοήσει κανείς ότι η κεντρική επιδίωξη είναι να «στείλει» τη ΝΔ στο δεξιό άκρο του πολιτικού φάσματος, ελπίζοντας ότι έτσι θα ανοίξει χώρος στο Κέντρο. Κάπως επιφανειακό μοιάζει ως προσέγγιση, είναι όμως και χαριτωμένο, αν σκεφτεί κανείς ότι στην κυβέρνηση Παπαδήμου το ΠΑΣΟΚ συνεργαζόταν με τους Βορίδη, Γεωργιάδη, Πλεύρη, πού ήταν τότε στελέχη του ΛΑΟΣ. Και για να μην ξεχνιόμαστε, ο Πέτρος Παππάς, που πήγε στο ΠΑΣΟΚ από το ΣΥΡΙΖΑ, είχε χαρακτηρίσει τον Γεωργιάδη «πιο εργατικό υπουργό»…

Τελευταία τροποποίηση στις 31/03/2026 - 15:57
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