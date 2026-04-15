Η χαρά του να πληρώνεις τους απόστρατους

Το γεωπολιτικό αλαλούμ και η παραδοξότητα του πολέμου εναντίον του Ιράν, συνδυάζεται και με ένα αναπόφευκτο, καθημερινό τηλεοπτικό «τσίρκο».

Δήθεν (αυτόκλητοι) ειδικοί αναλύουν στα ελληνικά κανάλια με περισπούδαστο ύφος τα όσα εξελίσσονται καθημερινώς στον Κόλπο, κάνουν προβλέψεις και βγάζουν συμπεράσματα, τα οποία ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Υπάρχουν βέβαια και οι λίγες εξαιρέσεις σοβαρών και μετρημένων αναλυτών.

Μία ξεχωριστή κατηγορία είναι οι απόστρατοι των ΕΔ, οι οποίοι μιλούν με τον αέρα του μπαρουτοκαπνισμένου, ενώ δεν έχουν ρίξει ούτε μία τουφεκιά σε συνθήκες πραγματικού πολέμου και εκστομίζουν απίστευτες θεωρίες. Είναι από τις φορές που μπορεί κανείς να αισθάνεται μία ανακούφιση ως φορολογούμενος, επειδή πληρώνει όλους αυτούς με την ιδιότητα του συνταξιούχου και όχι του εν ενεργεία αξιωματικού…