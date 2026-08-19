FT: Το Ιράν εξετάζει πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη - Στο «κάδρο» η Κύπρος

Αποκλειστικό δημοσίευμα των Financial Times μεταδίδει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη εάν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο.

«Οι προτάσεις για αντίποινα κατά αμερικανικών στόχων πέραν της Μέσης Ανατολής έρχονται τη στιγμή που πολλοί στην Τεχεράνη θεωρούν αναπόφευκτη την αναζωπύρωση της σύγκρουσης» τονίζεται στο ρεπορτάζ.

Όπως αναφέρεται, οι Ιρανοί στρατιωτικοί επιτελείς έχουν αξιολογήσει επιλογές που περιλαμβάνουν πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων σε χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως η Βουλγαρία και η Κύπρος, ενώ έχουν εξετάσει επίσης το ενδεχόμενο σαμποτάζ σε ζωτικής σημασίας υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών στο Στενό του Ορμούζ.

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάρτιο η Τεχεράνη εκτόξευσε δύο βαλλιστικούς πυραύλους προς την αμερικανοβρετανική βάση στο νησί Ντιέγκο Γκαρσία, στον Ινδικό Ωκεανό. Ο ισραηλινός στρατός αντέδρασε δηλώνοντας ότι η κίνηση αυτή αποδεικνύει πως η Τεχεράνη μπορεί να πλήξει πόλεις όπως το Λονδίνο, το Παρίσι ή το Βερολίνο.

Το αδιέξοδο παραμένει

Η αποκάλυψη έρχεται στη σκιά του αδιεξόδου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, παρά τις προσπάθειες μεσολαβητών όπως το Κατάρ και το Πακιστάν. . Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε εντολή στη διαπραγματευτική του ομάδα να μην εμπλακεί σε καμία περαιτέρω συζήτηση με την Τεχεράνη, έως ότου οι Ιρανοί αξιωματούχοι είναι έτοιμοι να συνάψουν μια τελική συμφωνία.