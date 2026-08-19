Πτώση στην Ασία λόγω πετρελαίου και εντάσεων γύρω από την AI – Sell off στον Kospi

Τα ασιατικά χρηματιστήρια έκλεισαν τη συνεδρίαση με απώλειες, καθώς η Wall Street απομακρύνθηκε περαιτέρω από τα ιστορικά υψηλά της, λόγω νέων πτώσεων στις μετοχές εταιρειών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.
Ο Kospi της Νότιας Κορέας υποχώρησε κατά 5,54%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε πτώση 0,27%.
Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 υποχώρησε κατά 2,64%, ενώ ο Topix κατέγραψε απώλειες 2,76%.
Στην Αυστραλία, ο βασικός δείκτης S&P/ASX 200 σημείωσε πτώση 0,39%.
Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng κινήθηκε οριακά υψηλότερα, κατά 0,2%, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο CSI 300 υποχώρησε κατά 2,41%.