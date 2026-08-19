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Πτώση στην Ασία λόγω πετρελαίου και εντάσεων γύρω από την AI – Sell off στον Kospi
Χρηματιστήρια
09:27 - 19 Αυγ 2026

Πτώση στην Ασία λόγω πετρελαίου και εντάσεων γύρω από την AI – Sell off στον Kospi

Reporter.gr Newsroom
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Ο δείκτης Kospi και άλλοι ασιατικοί χρηματιστηριακοί δείκτες δέχονται πιέσεις, καθώς οι μεγάλες εταιρείες παραγωγής τσιπ καταγράφουν σημαντικές απώλειες και εντείνονται οι ανησυχίες για τη ζήτηση που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη (AI). Παράλληλα, η άνοδος των τιμών του πετρελαίου ενισχύει την παγκόσμια αβεβαιότητα.

Τα ασιατικά χρηματιστήρια έκλεισαν τη συνεδρίαση με απώλειες, καθώς η Wall Street απομακρύνθηκε περαιτέρω από τα ιστορικά υψηλά της, λόγω νέων πτώσεων στις μετοχές εταιρειών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Kospi της Νότιας Κορέας υποχώρησε κατά 5,54%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε πτώση 0,27%.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 υποχώρησε κατά 2,64%, ενώ ο Topix κατέγραψε απώλειες 2,76%.

Στην Αυστραλία, ο βασικός δείκτης S&P/ASX 200 σημείωσε πτώση 0,39%.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng κινήθηκε οριακά υψηλότερα, κατά 0,2%, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο CSI 300 υποχώρησε κατά 2,41%.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/08/2026 - 09:33
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