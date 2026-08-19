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Ινστιτούτο ifo: Απώλεια ανταγωνιστικότητας στη γερμανική βιομηχανία
Επιχειρήσεις
09:37 - 19 Αυγ 2026

Ινστιτούτο ifo: Απώλεια ανταγωνιστικότητας στη γερμανική βιομηχανία

Reporter.gr Newsroom
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Μία στις τέσσερις γερμανικές επιχειρήσεις (25,4%) φοβάται ότι θα χάσει την ανταγωνιστικότητά της στις αγορές εκτός ΕΕ. Αυτό προκύπτει από πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου ifo, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο.

Σύμφωνα με το 17% των επιχειρήσεων, η ανταγωνιστική θέση των γερμανικών βιομηχανικών προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά επιδεινώνεται. «Η γερμανική βιομηχανία εξακολουθεί να αδυνατεί να ανακτήσει έδαφος στις διεθνείς αγορές», δήλωσε ο Klaus Wohlrabe. «Η ανταγωνιστική πίεση παραμένει υψηλή, ιδιαίτερα εκτός Ευρώπης».

Συγκριτικά, μόλις το 5,2% των επιχειρήσεων διαπιστώνει βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του εκτός Ευρώπης, ενώ σε ό,τι αφορά τον ανταγωνισμό εντός Ευρώπης, το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 6,3%.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, όπου το 43,0% των επιχειρήσεων αναφέρει επιδείνωση της ανταγωνιστικής του θέσης στις αγορές εκτός ΕΕ. Το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 29,1% στην παραγωγή και επεξεργασία μετάλλων, 26,0% στη χημική βιομηχανία και 25,5% στη μηχανολογία.

Μεταξύ των κατασκευαστών μεταλλικών προϊόντων (25,3%) και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (24,5%), περίπου μία στις τέσσερις επιχειρήσεις θεωρεί επίσης ότι η ανταγωνιστική της θέση στις διεθνείς αγορές έχει αποδυναμωθεί.

Πολλές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πιέσεις και εντός της ΕΕ. Ιδιαίτερα η αυτοκινητοβιομηχανία (24,8%) και η χημική βιομηχανία (22,1%) αναφέρουν επιδείνωση της ανταγωνιστικής τους θέσης.

«Οι ανταγωνιστικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η γερμανική βιομηχανία έχουν διαρθρωτικό χαρακτήρα», δήλωσε ο Wohlrabe. «Οι βραχυπρόθεσμες οικονομικές βελτιώσεις από μόνες τους δεν θα αλλάξουν σημαντικά αυτή την κατάσταση».

Μία θετική εξαίρεση αποτελεί η βιομηχανία ποτών. Πρόκειται για τον μοναδικό κλάδο που κατάφερε να βελτιώσει την ανταγωνιστική του θέση τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ.

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