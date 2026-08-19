Συμφωνία της τελευταίας στιγμής: Ο Τραμπ «παγώνει» τους δασμούς 50% στον Καναδά

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αργά το βράδυ της Τρίτης ότι θα αναστείλει την επιβολή νέων δασμών 50% σε καναδική μπύρα, τυρί και ορισμένα άλλα καναδικά προϊόντα.

Οι δασμοί στα καναδικά προϊόντα, τους οποίους ανακοίνωσε ο Τραμπ τον περασμένο μήνα και επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ στις 12:01 π.μ. της Τετάρτης, θα κλιμάκωναν την ένταση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του βόρειου γείτονά τους, που αποτελεί σημαντικό εμπορικό εταίρο.

Λιγότερο από δύο ώρες πριν τεθούν σε ισχύ, ο Τραμπ έγραψε στον λογαριασμό του στο Truth Social ότι αναστέλλει τους δασμούς για τρεις ημέρες, ενώ οριστικοποιείται μια συμφωνία. Δεν έδωσε λεπτομέρειες για τη συμφωνία, αλλά αναφέρθηκε σε ένα αμφιλεγόμενο έργο αγωγού πετρελαίου.

«Ο σπουδαίος αγωγός Keystone XL, που εδώ και πολύ καιρό είχε σκοτωθεί από τον Sleepy Joe Biden, μπορεί να ξυπνήσει από τον τάφο!» έγραψε.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, εξέδωσε επίσης δήλωση αργά την Τρίτη, χωρίς να κάνει αναφορά σε συμφωνία. Είπε ότι οι δασμοί είχαν ανασταλεί για τρεις ημέρες, ενώ οι εργασίες μεταξύ των δύο χωρών «συνεχίζονται».

«Έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, αν και υπάρχει ακόμη σημαντική δουλειά που πρέπει να γίνει», ανέφερε στη δήλωσή του.