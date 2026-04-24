Η νέα «γαργάρα» του Ζελένσκι για την τουρκική εισβολή στην Κύπρο

Δεδομένης της συγκυρίας, η Σύνοδος Κορυφής των ευρωπαίων ηγετών στην Κύπρο (23/4) ήταν μία ακόμη επιβεβαίωση της σημασίας που έχει η ένταξη του νησιού στην Ένωση, ένα επίτευγμα - ως γνωστόν - της κυβέρνησης του Κώστα Σημίτη. Όμως, δεδομένης της συγκυρίας και πάλι, ένα μάλλον ατυχές περιστατικό, μία ασυμμετρία σε σχέση με τα όσα εξελίσσονται στην Ουκρανία, θα πρέπει να προσεχθεί.

Προσερχόμενος στη Σύνοδο, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δέχθηκε μία ερώτηση για την τουρκική εισβολή και κατοχή της Κύπρου, που για την ελληνοκυπριακή πλευρά αποτελεί και τη βάση για την στήριξη που παρέχεται στο Κίεβο, αφού η ρωσική εισβολή θεωρείται μία απολύτως ανάλογη περίπτωση.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος απέφυγε να δώσει μία απάντηση και περιορίστηκε να πει: «Η Κύπρος πάντα μας στηρίζει και είμαι ευγνώμων. Θα έχουμε περισσότερες σχέσεις στο μέλλον, τώρα είμαστε σε πόλεμο». Προφανώς και ο Ζελένσκι έχει μία μεγάλη εξάρτηση από την Τουρκία, αφού από τα Δαρδανέλλια διεξάγεται ένα μεγάλο μέρος του ανεφοδιασμού της Ουκρανίας. Από τη στιγμή όμως που συζητείται η ένταξη της χώρας στην ΕΕ, μάλλον κάπως διαφορετικά θα πρέπει να εξεταστεί η στάση της ελληνοκυπριακής πλευράς, αν πρόκειται να «έχουμε περισσότερες σχέσεις στο μέλλον»…