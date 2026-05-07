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Πολλές οι αναφορές στις εκλογές...
Ανεμοδείκτης
14:30 - 07 Μάι 2026

Πολλές οι αναφορές στις εκλογές...

Άγγελος Κωβαίος
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Υπάρχουν ορισμένες λεπτομέρειες στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΚΟ της ΝΔ την Πέμπτη (7/5), που θα πρέπει να προσεχθούν και να αξιολογηθούν.

Μία από αυτές που προξένησε κάποια αίσθηση είναι η ξεκάθαρη πρόθεση του Πρωθυπουργού να χρησιμοποιήσει τις εκλογές ως παράμετρο συσπείρωσης, κάτι που παραδοσιακά λειτουργεί έτσι και παραμερίζει γκρίνιες και παράπονα.

Αξιοσημείωτο λοιπόν είναι ότι η λέξη «εκλογές» και τα παράγωγά της περιέχονται σε συνολικά 19 αναφορές σε ολόκληρη την ομιλία. Τυχαίο σίγουρα δεν είναι και πιθανόν έτσι να προδίδεται και το γεγονός ότι το θέμα συζητείται και στο Μέγαρο Μαξίμου, ίσως περισσότερο και συχνότερα από ό,τι νομίζουμε…

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