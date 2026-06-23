Η Πλεύση Ελευθερίας επιστρέφει στα κυβικά της

Πάντως, σε γενικές γραμμές όλες οι έρευνες συμφωνούν στο ότι ο Τσίπρας «χτυπάει» τη δεύτερη θέση, ο Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ μένουν στάσιμοι, σχεδόν όλοι οι άλλοι υποχωρούν και η Καρυστιανού πιθανότατα κόβει τα φτερά της Κωνσταντοπούλου, η οποία επιστρέφει στα επίπεδα του 3%.
Εδώ αξίζει να θυμηθεί κανείς ότι η Πλεύση Ελευθερίας μόλις και μετά βίας είχε μπει στην Βουλή στις δεύτερες εκλογές, του Ιουνίου 2023, με 3,17%. Συνεπώς, επιστρέφει στα κυβικά της. Θα πρέπει να αξιολογηθεί η διαπίστωση, ειδικά από όσους έχουν πιστέψει ότι αυτό το άναρχο και ασύμμετρο πολιτικό στιλ μπορεί να πάει μακριά…