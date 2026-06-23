Η Πλεύση Ελευθερίας επιστρέφει στα κυβικά της

Λίγο – πολύ κοινά είναι τα ευρήματα των τελευταίων δημοσκοπήσεων και αφότου μεσολαβήσει το αυγουστιάτικο διάλειμμα, όλοι θα αναμένουν τις πρώτες μετρήσεις του φθινοπώρου, ειδικότερα δε εκείνες μετά από τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Το «μόνο» που θα απομένει για τη συνέχεια είναι αν όλα αυτά τα δημοσκοπικά στοιχεία θα επαληθευτούν στις εκλογές.

Πάντως, σε γενικές γραμμές όλες οι έρευνες συμφωνούν στο ότι ο Τσίπρας «χτυπάει» τη δεύτερη θέση, ο Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ μένουν στάσιμοι, σχεδόν όλοι οι άλλοι υποχωρούν και η Καρυστιανού πιθανότατα κόβει τα φτερά της Κωνσταντοπούλου, η οποία επιστρέφει στα επίπεδα του 3%.

Εδώ αξίζει να θυμηθεί κανείς ότι η Πλεύση Ελευθερίας μόλις και μετά βίας είχε μπει στην Βουλή στις δεύτερες εκλογές, του Ιουνίου 2023, με 3,17%. Συνεπώς, επιστρέφει στα κυβικά της. Θα πρέπει να αξιολογηθεί η διαπίστωση, ειδικά από όσους έχουν πιστέψει ότι αυτό το άναρχο και ασύμμετρο πολιτικό στιλ μπορεί να πάει μακριά…