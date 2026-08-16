Τα 5 καλύτερα μέρη για να χτίσει κανείς μια ζωή στο εξωτερικό

Νέες παγκόσμιες κατατάξεις αποκαλύπτουν τα καλύτερα μέρη για να χτίσει κανείς μια ζωή στο εξωτερικό – και οι άνθρωποι που έκαναν αυτή τη μετακόμιση εξηγούν το γιατί.

Η έρευνα Expat Insider 2026 της InterNations κατέταξε 31 προορισμούς με βάση την ποιότητα ζωής, την ευκολία εγκατάστασης, την εργασία στο εξωτερικό, τα προσωπικά οικονομικά και πρακτικά ζητήματα, όπως η στέγαση και οι ψηφιακές υπηρεσίες.

Για τους φετινούς νικητές, σύμφωνα με το BBC, τη μεγαλύτερη επίδραση στην κατάταξη είχαν οι βαθμολογίες σχετικά με τη φιλικότητα των κατοίκων και το κόστος ζωής.

1. Παναμάς

Ο Παναμάς βρέθηκε στην πρώτη θέση για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση τόσο στον δείκτη «Εργασία στο εξωτερικό» όσο και στον δείκτη «Προσωπικά οικονομικά». Το 87% των expats που ζουν εκεί δηλώνουν ευτυχισμένοι με τη ζωή τους στο εξωτερικό, έναντι 70% παγκοσμίως, ενώ το 90% λέει ότι η εύρεση κατοικίας είναι εύκολη.

Ο Ariel Barrionuevo μετακόμισε στις ακτές της Καραϊβικής του Παναμά από την Αργεντινή πριν από οκτώ χρόνια και γρήγορα άρχισε να κοιμάται πιο βαθιά, να ξυπνά ξεκούραστος και να αισθάνεται περισσότερο «παρών». «Συνειδητοποίησα ότι αυτό δεν συνέβαινε επειδή ήμουν σε διακοπές, αλλά επειδή αυτός ο τόπος έχει τον δικό του ρυθμό», είπε ο Barrionuevo, ο οποίος σήμερα είναι διευθυντής του ξενοδοχείου La Coralina Island House στο Isla Colón.

Μια τυπική του μέρα περιλαμβάνει μια στάση δίπλα στη θάλασσα, έναν περίπατο στον τροπικό κήπο και το άκουσμα των πουλιών. «Είναι ένα απλό τελετουργικό, αλλά μου θυμίζει κάθε μέρα γιατί επέλεξα να ζήσω εδώ», είπε. Θεωρεί ότι η ζωή στον Παναμά είναι πιο οικονομική από ό,τι ήταν στην Αργεντινή και εκτιμά τη σταθερή οικονομία, η οποία κάνει τον προγραμματισμό και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες πιο προβλέψιμες.

Η Reza Motalebpour, που μετακόμισε φέτος στην Πόλη του Παναμά από τον Καναδά, λέει ότι η απομακρυσμένη εργασία είναι εύκολη, καθώς υπάρχει αξιόπιστο διαδίκτυο τόσο στο σπίτι όσο και στους χώρους συνεργασίας (co-working). Έχει επίσης διαπιστώσει ότι οι τραπεζικές συναλλαγές είναι εύκολες, ιδιαίτερα λόγω της χρήσης του δολαρίου στη χώρα. Παρότι η συναλλαγματική ισοτιμία μπορεί αρχικά να κάνει το κόστος να φαίνεται υψηλό στους Καναδούς, υποστηρίζει ότι οι σχετικά χαμηλοί λογαριασμοί κοινής ωφέλειας, τα ασφαλιστικά κόστη και οι φόροι ακίνητης περιουσίας σημαίνουν ότι το συνολικό κόστος ζωής παραμένει καλή σχέση ποιότητας-τιμής.

Η ζωή εδώ δεν είναι χωρίς δυσκολίες. Ο Barrionuevo αναφέρει τις καθυστερήσεις στις παραδόσεις και τον καιρό, ο οποίος μπορεί γρήγορα να ανατρέψει τα σχέδια στο νησί. Ωστόσο, λέει ότι δεν μετανιώνει που επέλεξε έναν πιο αργό ρυθμό ζωής — και θεωρεί ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να υιοθετήσουν και οι επισκέπτες ή οι πιθανοί expats. Προτείνει να επισκεφθεί κανείς την Bluff Beach, να αγοράσει φρέσκα φρούτα από κάποιον υπαίθριο πωλητή και να περάσει το απόγευμα παρακολουθώντας τους surfers στην Paunch Beach.

«Έφτασα εδώ πιστεύοντας ότι μετακόμιζα σε έναν όμορφο προορισμό», είπε. «Κοιτάζοντας πίσω, στην πραγματικότητα μετακόμιζα προς έναν διαφορετικό τρόπο ζωής, που δίνει μεγαλύτερη αξία στον χρόνο παρά στην ταχύτητα, στις εμπειρίες παρά στα υλικά αγαθά και στη σύνδεση με τους άλλους παρά στη συνεχή δραστηριότητα.»

2. Μεξικό

Το Μεξικό κατέλαβε την πρώτη θέση στον δείκτη “Ευκολία εγκατάστασης”, τη δεύτερη θέση συνολικά και παραμένει η πιο εύκολη χώρα στον κόσμο για τους expats που θέλουν να αισθανθούν ότι βρίσκονται «σαν στο σπίτι τους». Το 73% δηλώνει ότι είναι εύκολο να κάνει ντόπιους φίλους, έναντι μόλις 39% παγκοσμίως, ενώ διπλάσιο ποσοστό σε σχέση με τον παγκόσμιο μέσο όρο περιγράφει τον κοινωνικό του κύκλο ως κυρίως ντόπιο.

«Έχω κάνει καλύτερους φίλους στο εξωτερικό από όσους είχα ποτέ στο Σικάγο», είπε η Kirsten Raccuia, η οποία γράφει το expat blog Sand in My Curls. Εκείνη και ο σύζυγός της μετακόμισαν στο Puerto Vallarta το 2022 και λένε ότι η αίσθηση κοινότητας, μαζί με το χαμηλότερο κόστος ζωής, τους έχει κάνει να παραμείνουν εκεί. Τα tacos του δρόμου κοστίζουν περίπου ένα δολάριο, λέει, ενώ μια πρόσφατη επείγουσα επέμβαση σκωληκοειδίτιδας και η νοσηλεία της κόστισαν λιγότερο από 4.000 δολάρια — ποσό αδιανόητο για τις ΗΠΑ.

Για να γνωρίσει κανείς καλύτερα την πόλη, η Raccuia προτείνει πρωινό στις τοπικές αγορές τροφίμων και επίσκεψη στην παραλία την Κυριακή, όταν συγκεντρώνονται οι οικογένειες. «Ναι, είναι τουριστικό, αλλά αυτό κάνουν και οι ντόπιοι», είπε.

Μια σημαντική επιφύλαξη: Το Μεξικό κατατάχθηκε 25ο από τις 31 χώρες όσον αφορά την ασφάλεια, με το 68% των expats να αξιολογεί θετικά την προσωπική του ασφάλεια, έναντι 81% παγκοσμίως.

3. Ταϊλάνδη

Η Ταϊλάνδη κατέλαβε την τρίτη θέση συνολικά και φιλοξενεί τους πιο ευτυχισμένους expats στον κόσμο, με το 86% να δηλώνει ικανοποιημένο από τη ζωή του στο εξωτερικό. Παράλληλα, συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία της έρευνας όσον αφορά το κόστος ζωής, με το 85% να το αξιολογεί θετικά — περισσότερο από το διπλάσιο του παγκόσμιου μέσου όρου.

«Ταΐσαμε και τους τέσσερις μας με περίπου 1 λίρα (1,35 δολάρια)», είπε η Bethan Jeentipraphet, θυμούμενη το πρώτο της γεύμα από street food στην Μπανγκόκ. Βρετανίδα μητέρα δύο παιδιών, μετακόμισε από το Devon μαζί με τον Ταϊλανδό σύζυγό της το 2024, αρχικά με σκοπό να μείνουν για έναν χρόνο. «Μέσα σε δύο εβδομάδες ήξερα ότι δεν θα επέστρεφα.»

Αποδίδει επίσης στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ταϊλάνδης σημαντικό ρόλο στην αλλαγή του γιου της. «Ο σεβασμός είναι τεράστιας σημασίας στην ταϊλανδική κουλτούρα και οι μαθητές εδώ δείχνουν ξεκάθαρα τον μεγαλύτερο σεβασμό προς την εκπαίδευση», είπε. «Είναι ένα εντελώς διαφορετικό παιδί.»

Ο Aaron Henry, μακροχρόνιος expat που μετακόμισε από το Λος Άντζελες πριν από 11 χρόνια, λέει ότι η Μπανγκόκ έχει εκσυγχρονιστεί χωρίς να αλλάξει την κουλτούρα της. «Έχει διατηρήσει τα μοναδικά στοιχεία της ταϊλανδικής κουλτούρας, ενώ, ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία, έχει γνωρίσει τεράστια ανάπτυξη στη διεθνή κουζίνα, στα εξαιρετικά πάρκα, στις γκαλερί τέχνης και στα πολυτελή εμπορικά κέντρα.»

Προτείνει να εξερευνήσει κανείς τις πιο ήσυχες και λιγότερο τουριστικές, αλλά εύκολες για περπάτημα, γειτονιές Ari και Phra Khanong, ώστε να δει την πόλη όπως τη βιώνουν οι κάτοικοί της.

Η Jeentipraphet λέει ότι οι νεοφερμένοι θα πρέπει να προσπαθήσουν να κατανοήσουν και να σέβονται τα τοπικά έθιμα — από το να βγάζουν τα παπούτσια τους πριν μπουν σε ένα σπίτι μέχρι το να στέκονται με σεβασμό κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου, ο οποίος ακούγεται δημόσια καθημερινά στις 08:00 και στις 18:00.

«Για τους expats που είναι πρόθυμοι να αγκαλιάσουν την ταϊλανδική κουλτούρα και να ακολουθήσουν τους πολιτισμικούς κανόνες, η Ταϊλάνδη μπορεί να είναι ένα εξαιρετικά ανταποδοτικό μέρος για να ζήσει κανείς.»

4. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Με κορυφαίες βαθμολογίες στις επαγγελματικές προοπτικές και στα βασικά ζητήματα για expats (όπως οι βίζες και η γλώσσα), τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διευκολύνουν τους διεθνείς κατοίκους να προσαρμοστούν στη ζωή και να αναπτύξουν την καριέρα τους.

Η InterNations διεξήγαγε την έρευνα τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2026, τόσο πριν όσο και μετά την έναρξη της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ιράν, επομένως τα αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν μόνο εν μέρει τον αντίκτυπό της. Ωστόσο, expats που εξακολουθούν να ζουν στα ΗΑΕ λένε ότι, παρά κάποιες προσαρμογές, η ζωή συνεχίστηκε σε μεγάλο βαθμό κανονικά.

«Η καθημερινή ζωή στο Ντουμπάι μοιάζει φυσιολογική», είπε η Michelle Sterling, σύμβουλος εικόνας που μοιράζει τον χρόνο της μεταξύ Ντουμπάι και ΗΠΑ, αλλά αυτή την περίοδο προτιμά το Ντουμπάι. «Για μένα, το Ντουμπάι προσφέρει έναν τρόπο ζωής που είναι πιο ασφαλής, πιο άνετος και πιο οικονομικός.»

Η Nikita Oruganty, η οποία μετακόμισε από το Λονδίνο στο Ντουμπάι νωρίτερα φέτος για να εργαστεί στον χώρο της επικοινωνίας, λέει ότι το φιλόξενο περιβάλλον εξακολουθεί να κάνει τη χώρα ελκυστική.

«Ενώ άλλες χώρες κάνουν τα πράγματα δυσκολότερα με τους μεταναστευτικούς κανόνες, τα ΗΑΕ ανέκαθεν καλωσόριζαν τους expats», είπε. Εκτιμά επίσης τον τρόπο με τον οποίο οι αρχές διαχειρίστηκαν την ασφάλεια και την ενημέρωση του κοινού σε περιόδους αβεβαιότητας. «Αυτή η αίσθηση σταθερότητας έχει μεγάλη σημασία όταν ζεις στο εξωτερικό χωρίς την οικογένειά σου κοντά.»

Για να δει κανείς πώς ζουν πραγματικά οι κάτοικοι, η Oruganty προτείνει να περάσει τουλάχιστον μία μέρα μακριά από την πολυτελή εκδοχή της πόλης: να χρησιμοποιήσει το μετρό σε ώρα αιχμής, να περπατήσει στις παραδοσιακές γειτονιές Bur Dubai και Deira, να διασχίσει το Dubai Creek με abra — ένα παραδοσιακό ξύλινο πλοιάριο — και να φάει σε ένα μικρό ινδικό, φιλιππινέζικο ή λιβανέζικο εστιατόριο.

«Εκεί βλέπεις την καθημερινή πλευρά του Ντουμπάι, η οποία είναι πολύ πιο συνηθισμένη από όσο υποδηλώνει η διεθνής εικόνα του», είπε.

Πέρα από το Ντουμπάι, η Βρετανίδα expat Sharon Mckernan ζει στο Ras Al Khaimah εδώ και οκτώ χρόνια και λέει ότι δεν κοίταξε ποτέ πίσω. «Μου αρέσει ο εύκολος, απλός ρυθμός ζωής», είπε. «Δεν υπάρχει συνεχής βιασύνη, υπάρχει λιγότερη κίνηση και γενικά λιγότερη καθημερινή ταλαιπωρία, κάτι που μας δίνει περισσότερο οικογενειακό χρόνο για να απολαμβάνουμε την πισίνα, την παραλία ή να εξερευνούμε τα βουνά εδώ.»

Έχει επίσης διαπιστώσει ότι η υγειονομική περίθαλψη είναι γρήγορη και αποτελεσματική και έχει κάνει εύκολα φίλους με ανθρώπους από όλο τον κόσμο.

Για τους επισκέπτες, προτείνει να παρακολουθήσουν το ηλιοβασίλεμα από το Jebel Jais, το ψηλότερο βουνό των ΗΑΕ, ή να εξερευνήσουν το χωριό πολιτιστικής κληρονομιάς Al Jazirah Al Hamra. «Προσφέρει μια πλευρά των ΗΑΕ που είναι διαφορετική και σχετικά άγνωστη στους περισσότερους», είπε.

5. Βραζιλία

Η Βραζιλία μπήκε για πρώτη φορά φέτος στην πρώτη πεντάδα, συγκεντρώνοντας υψηλές βαθμολογίες όσον αφορά την ευτυχία, την ευκολία εγκατάστασης, τη φιλικότητα των ντόπιων και τον πολιτισμό. Πολλοί expats λένε ότι αυτό που τους κάνει να αισθάνονται σαν στο σπίτι τους είναι κυρίως η ζεστασιά των ανθρώπων.

«Μπορεί να γνωρίσεις κάποιον για πρώτη φορά την Πέμπτη και μέχρι το Σάββατο να βρίσκεσαι στο σπίτι του για churrasco (κρέας στη σχάρα)», είπε ο Clint Manning, ο οποίος μετακόμισε από τα Μπαρμπάντος στο Σάο Πάολο για να αναπτύξει την επιχείρησή του. «Επειδή κατάγομαι από τα Μπαρμπάντος και έχω παρόμοιο τρόπο ζωής εκεί, ένιωσα ότι ήταν σαν το σπίτι μου, αλλά σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα.»

Σημειώνει ότι τα αγγλικά δεν μιλιούνται ευρέως, κάτι που ο ίδιος θεωρεί πλεονέκτημα. «Για κάποιον που ενδιαφέρεται πραγματικά να μάθει τη γλώσσα, είναι μια φανταστική εμπειρία, επειδή αναγκάζεσαι να επικοινωνήσεις στα πορτογαλικά από ανάγκη», είπε. «Έγινα άπταιστος στα πορτογαλικά πολύ πιο γρήγορα απ’ ό,τι θα είχα μάθει δανικά ή γερμανικά αν ζούσα στη Δανία ή τη Γερμανία.»

Για να γνωρίσει κανείς καλύτερα το Σάο Πάολο, προτείνει να επισκεφθεί τα μπαρ και τις padarias (αρτοποιεία/φούρνους) στη Vila Madalena και τη Bela Vista, να φάει sushi στη Liberdade — την ιαπωνική γειτονιά της πόλης — και να αθληθεί στο πάρκο Ibirapuera, ένα από τα μεγαλύτερα αστικά πάρκα της Λατινικής Αμερικής.

Όμως, περισσότερο από οποιοδήποτε τοπίο ή αξιοθέατο, οι expats λένε ότι είναι οι ίδιοι οι ντόπιοι που δημιουργούν τη μεγαλύτερη αίσθηση του «ανήκειν».

«Έδειχναν ειλικρινές ενδιαφέρον και περιέργεια να με γνωρίσουν και με έκαναν να αισθανθώ ότι ήμουν μέρος της παρέας από την αρχή», είπε ο Chris Kohl, ο οποίος έζησε στο Σάο Πάολο για 12 χρόνια. «Αντί να με κάνουν να αισθάνομαι ξένος, οι Βραζιλιάνοι με έκαναν να αισθανθώ ότι ανήκω εκεί.»

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