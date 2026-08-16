Για τον Στέφανο Μάνο

Εκλογές 1993. Ο γιός μου πέντε ετών. Τον παίρνω να πάμε στην προεκλογική συγκέντρωση του τότε Συνασπισμού στην Πλατεία Αιγύπτου - να δει τον τζερτζελέ μεν, με ασφάλεια δε μιας και θα ήταν η πιο ξενέρωτη προεκλογική συγκέντρωση. Τον βάζω στους ώμους και μόλις βλέπουν οι κομματικοί έναν μπαμπά κάτι λιγότερο από δύο μέτρα με ένα ξανθό αγοράκι με γαλάζια μάτια και μπούκλες μέχρι τους ώμους, του δίνουν μια σημαία την οποία βέβαια κυμάτιζε συνεχώς. Στα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων το αχτύπητο δίδυμο είχε μεγάλο σουξέ.

Την Κυριακή πάμε στους γονείς μου στο Παγκράτι για να ψηφίσω - το εκλογικό κέντρο σε δημοτικό λιγότερο από 100 μέτρα από το πατρικό μου. Για την ψήφο τον παίρνω μαζί. Είμαι αποφασισμένος να ψηφίσω Στέφανο Μάνο μονοκούκι - μέχρι τότε το πιο δεξιά που είχα ψηφίσει ήταν ΚΚΕ. Στο παραβάν γίναμε ρόμπες - εγώ δηλαδή. Ο γιόκας να τσιρίζει "όχι αυτό, τη Μαρία" - την Μαρία Δαμανάκη εννοούσε. Δεν πιάσανε ούτε κατευναστικά, ούτε κόλπα. Τη Μαρία! Εκών άκων ψήφισα Συνασπισμό. Στο εκλογικό κέντρο είχε γίνει φοβερή πλάκα. Φεύγοντας στην αυλή του σχολείου πέφτουμε στον Στέφανο Μάνο που περιόδευε στα εκλογικά τμήματα. Κάρμα ιζ α μπίτς! Μιλήσαμε λίγο κι αυτό ήταν όλο. Την ιστορία είπα στον Μάνο το καλοκαίρι του 2011. "Μου χρωστάς, λοιπόν".

Το 2012 κατέβηκα στις εκλογές με τη Δράση. Με το αποτέλεσμα των πρώτων εκλογών (6/5/2012) αρχίζουν οι διεργασίες για τις επόμενες. Το βράδυ της 19/5 είμαι σε ένα ημιυπόγειο στο Κολωνάκι με διάφορους ορκισμένους για τη σωτηρία της παρτίδας. Μεταξύ άλλων, στήναμε κάποια βιντεάκια για τους Round Earth - δεν είχε περάσει η γραμμή μου για Flat Earth. Χτυπάει το τηλέφωνο και ήταν ο Στέφανος Μάνος. "Έλα στο σπίτι τώρα". Ανεβαίνω στην Εκάλη και είμαστε τρεις: ο Μάνος, ο Καρύπογλου και εγώ. Μόλις είχε συμφωνήσει επί της αρχής για κοινή κάθοδο με τη Δημιουργία Ξανά! Το συζητήσαμε και ήταν εμφανές πως οι όροι μύριζαν υποχώρηση της Δράσης. Το επεσήμανα και ο Μάνος μου λέει "με στρίμωξαν με τη Φιλελεύθερη Συμμαχία". [Η Δράση είχε συμφωνία κοινής καθόδου στις εκλογές με τη ΦΙΣΥ με αρχηγό τότε τον Βαλλιανάτο - ταμάμ στόχος] Χτυπάει το τηλέφωνο και είναι ο "μεσολαβών" για το συνοικέσιο - πολύ σοβαρός άνθρωπος και γνωστός επιχειρηματίας.



Κυκλοφορούσε ευρέως πως υπήρχαν επαφές ΝΔ και Δράσης για στήριξη της πρώτης στις εκλογές του Ιουνίου (και μη κάθοδο της Δράσης) - υποτίθεται με ένα μικρό αριθμό βουλευτών που θα υπεδείκνυε η Δράση. Εγώ και ο Αντύπας ακούμε, ο Μάνος συνομιλεί με τον "ενδιάμεσο". Μπαίνει το ζήτημα "και τι θα γίνει εάν τα βρείτε με τη ΝΔ και μας κρεμάσετε;", υποτίθεται εύλογη ανησυχία της άλλης πλευράς. Ο Μάνος του λέει: "Εγώ τιμώ τις συνεργασίες μου. Δεν πουλάω ποτέ τους συνεργάτες μου. Πρέπει να το είχατε καταλάβει από την προηγούμενη συνομιλία μας. Υποχώρησα τιμώντας την προηγούμενη συμφωνία μου με τη ΦΙΣΥ". Οι λεπτομέρειες έκλεισαν την άλλη μέρα.



Πολλά ειπώθηκαν και θα ειπωθούν για τον Στέφανο Μάνο. Υπάρχουν όμως και τα μικρά, τα πολύ βασικά. Ο λόγος του ήταν συμβόλαιο. Τηρούσε τις συμφωνίες ακόμη και εάν η τήρηση αυτή είχε δυσανάλογο κόστος. Δεν κρυβόταν ποτέ από τις επιπτώσεις αποφάσεών του. Και πάντα ένας πολύ γλυκός άνθρωπος.