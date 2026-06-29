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Το «κράτος» και οι... κύριοι
Ανεμοδείκτης
12:45 - 29 Ιουν 2026

Το «κράτος» και οι... κύριοι

Reporter.gr Newsroom
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Είναι αστείο το κράτος - οποιοδήποτε κράτος - να προσπαθεί να κλείσει «συμφωνίες κυρίων» με τους επιχειρηματίες. Είναι αστείο διότι το κράτος έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα να επιβάλλει την άποψη του στις επιχειρήσεις - εάν είναι πράγματι κράτος, δηλαδή ισχυρό. Αν δεν μπορεί το κράτος να επιβληθεί στις επιχειρήσεις - με νόμιμο τρόπο - τότε δεν είναι ισχυρό και οι επιχειρηματίες δεν θα τηρήσουν καμία«συμφωνία κυρίων».

Τώρα η κυβέρνηση προσπαθεί να κλείσει συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ για να μειώσουν τις τιμές και να περιοριστεί η ακρίβεια που δημιουργεί τεράστιο πολιτικό κόστος στην κυβέρνηση.

Οι επιχειρηματίες των σούπερ μάρκετ έχουν επανειλημμένως εξηγήσει στην κυβέρνηση ότι το περιθώριο κέρδους τους είναι πολύ μικρό και ότι αν θέλει να δει τις τιμές να πέφτουν, καλύτερα να μειώσει τον ΦΠΑ στα βασικά είδη - που αρνείται να κάνει - και παράλληλα να μειώσει το διοικητικό και γραφειοκρατικό κόστος στις επιχειρήσεις και να αυξήσει τον ανταγωνισμό. Πολύ σωστά της απαντάνε, αλλά η κυβέρνηση τα δικά της.

Και επειδή δεν μπορεί να επιβληθεί ούτε θέλει να λάβει πραγματικά εξυγιαντικά μέτρα, παρακαλάει για «συμφωνίες κυρίων».

Οι συμφωνίες κυρίων μπορεί να ανακοινωθούν αλλά δεν θα τηρηθούν. Αν θέλει να ρίξει τις τιμές, ας πάρει σοβαρά μέτρα.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/06/2026 - 13:06
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