Το «κράτος» και οι... κύριοι

Τώρα η κυβέρνηση προσπαθεί να κλείσει συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ για να μειώσουν τις τιμές και να περιοριστεί η ακρίβεια που δημιουργεί τεράστιο πολιτικό κόστος στην κυβέρνηση.
Οι επιχειρηματίες των σούπερ μάρκετ έχουν επανειλημμένως εξηγήσει στην κυβέρνηση ότι το περιθώριο κέρδους τους είναι πολύ μικρό και ότι αν θέλει να δει τις τιμές να πέφτουν, καλύτερα να μειώσει τον ΦΠΑ στα βασικά είδη - που αρνείται να κάνει - και παράλληλα να μειώσει το διοικητικό και γραφειοκρατικό κόστος στις επιχειρήσεις και να αυξήσει τον ανταγωνισμό. Πολύ σωστά της απαντάνε, αλλά η κυβέρνηση τα δικά της.
Και επειδή δεν μπορεί να επιβληθεί ούτε θέλει να λάβει πραγματικά εξυγιαντικά μέτρα, παρακαλάει για «συμφωνίες κυρίων».
Οι συμφωνίες κυρίων μπορεί να ανακοινωθούν αλλά δεν θα τηρηθούν. Αν θέλει να ρίξει τις τιμές, ας πάρει σοβαρά μέτρα.