ΟΟΣΑ: Βουτιά 3,6% στο πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα

Σύμφωνα με την έκθεση «Growth and Economic Well-being» του ΟΟΣΑ, η οποία δημοσιεύθηκε στις 6 Αυγούστου και αφορά το πρώτο τρίμηνο του 2026, το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 3,6% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Ακριβώς αντίθετη ήταν η κατεύθυνση στο σύνολο του ΟΟΣΑ, όπου καταγράφηκε αύξηση κατά 0,2%.
Από τις 21 οικονομίες με διαθέσιμα στοιχεία, οι 13 κατέγραψαν αύξηση του πραγματικού εισοδήματος των νοικοκυριών και μόλις οκτώ μείωση. Η Ελλάδα καταλαμβάνει την τελευταία θέση της δεύτερης κατηγορίας. Είναι δηλαδή η χώρα με τη μεγαλύτερη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών.
Οι μεγαλύτερες μειώσεις του πρώτου τριμήνου καταγράφηκαν στην Ελλάδα και την Αυστρία. Στην περίπτωση και των δύο χωρών, η υποχώρηση του πραγματικού κατά κεφαλήν εισοδήματος συνδέεται με μειώσεις στο καθαρό εισόδημα από περιουσία και στις κοινωνικές παροχές.
Η σύγκριση γίνεται ακόμη πιο έντονη εάν ληφθεί υπόψη ότι αρκετές ευρωπαϊκές οικονομίες κινήθηκαν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Η Ιταλία, για παράδειγμα, κατέγραψε αύξηση 0,8%, ανατρέποντας τη μείωση 0,9% του τελευταίου τριμήνου του 2025. Στη Γερμανία το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα αυξήθηκε κατά 0,2%, ενώ στη Γαλλία περιορίστηκε κατά μόλις 0,1%.
Ακόμη και το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο είχε μία από τις χειρότερες επιδόσεις μεταξύ των μεγάλων οικονομιών, εμφάνισε πτώση 0,8%, δηλαδή σημαντικά μικρότερη από το ελληνικό -3,6%.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο.
Στο τέταρτο τρίμηνο του 2025, η Ελλάδα είχε εμφανίσει αύξηση του πραγματικού κατά κεφαλήν εισοδήματος των νοικοκυριών κατά περίπου 2,7%. Στο πρώτο τρίμηνο του 2026 η εικόνα αντιστράφηκε απότομα, με τον δείκτη να υποχωρεί κατά 3,6%.