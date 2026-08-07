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ΟΟΣΑ: Βουτιά 3,6% στο πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα
Οικονομία
14:32 - 07 Αυγ 2026

ΟΟΣΑ: Βουτιά 3,6% στο πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
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Νέα έκθεση του ΟΟΣΑ βάζει στο μικροσκόπιο 21 χώρες σχετικά με τα εισοδήματα των νοικοκυριών και τα στοιχεία για την Ελλάδα είναι αποκαρδιωτικά.

Σύμφωνα με την έκθεση «Growth and Economic Well-being» του ΟΟΣΑ, η οποία δημοσιεύθηκε στις 6 Αυγούστου και αφορά το πρώτο τρίμηνο του 2026, το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 3,6% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Ακριβώς αντίθετη ήταν η κατεύθυνση στο σύνολο του ΟΟΣΑ, όπου καταγράφηκε αύξηση κατά 0,2%.

Από τις 21 οικονομίες με διαθέσιμα στοιχεία, οι 13 κατέγραψαν αύξηση του πραγματικού εισοδήματος των νοικοκυριών και μόλις οκτώ μείωση. Η Ελλάδα καταλαμβάνει την τελευταία θέση της δεύτερης κατηγορίας. Είναι δηλαδή η χώρα με τη μεγαλύτερη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις του πρώτου τριμήνου καταγράφηκαν στην Ελλάδα και την Αυστρία. Στην περίπτωση και των δύο χωρών, η υποχώρηση του πραγματικού κατά κεφαλήν εισοδήματος συνδέεται με μειώσεις στο καθαρό εισόδημα από περιουσία και στις κοινωνικές παροχές.

Η σύγκριση γίνεται ακόμη πιο έντονη εάν ληφθεί υπόψη ότι αρκετές ευρωπαϊκές οικονομίες κινήθηκαν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Η Ιταλία, για παράδειγμα, κατέγραψε αύξηση 0,8%, ανατρέποντας τη μείωση 0,9% του τελευταίου τριμήνου του 2025. Στη Γερμανία το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα αυξήθηκε κατά 0,2%, ενώ στη Γαλλία περιορίστηκε κατά μόλις 0,1%.

Ακόμη και το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο είχε μία από τις χειρότερες επιδόσεις μεταξύ των μεγάλων οικονομιών, εμφάνισε πτώση 0,8%, δηλαδή σημαντικά μικρότερη από το ελληνικό -3,6%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο.

Στο τέταρτο τρίμηνο του 2025, η Ελλάδα είχε εμφανίσει αύξηση του πραγματικού κατά κεφαλήν εισοδήματος των νοικοκυριών κατά περίπου 2,7%. Στο πρώτο τρίμηνο του 2026 η εικόνα αντιστράφηκε απότομα, με τον δείκτη να υποχωρεί κατά 3,6%.

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